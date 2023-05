Május 27, szombat

ALACSKA

10.00-18.00 X. Nyitott Pincék Napja pincebejárással a Felső pincesoron és a Kutyás dűlőben. 10 órától fellép a Meridián együttes, 15 órától az Allegro Tánccsoport mutatja be produkcióját, 15.30-tól a XXII. Alacskai Borverseny eredményhirdetése, 16 órától Matyi és a hegedűs ad mulatós koncertet.

KAZINCBARCIKA

8.00 Don Bosco Fesztivál záró napja – Közösségi nap és főzőverseny a Sportközpont parkolójában.

10.00 Családok délelőttje: népi játékpark, csúszda, játszóház, arcfestés palacsintasütés a Don Bosco Sportközpontban. A belépés díjtalan.

MEZŐKÖVESD

08.00 Mezőkövesdi Repülőnap a repülőtéren. A szombat elsősorban a családi sétarepülésről szól, amikor többféle repülőgéptípussal lehet a levegőbe emelkedni. A szervezők nemcsak dinamikus bemutatókkal készülnek, hanem ún. repülőgép simogatóval is, amikor bizonyos repülőgépeket egészen testközelből nézhet meg a közönség. A ferihegyi Aeropark repülőmúzeum, valamint a budapesti Simflite 747 szimulátorközpont pilótatalálkozókkal, repülős talkshow-val, repülőgépszimulátorokkal, interaktív foglalkozásokkal igyekszik mindenkihez közelebb hozni a repülés – mind a mai napig – kissé misztikusnak tartott világát. A repülőnapon nem csak a repülés iránt érdeklődők találják meg számításukat, a földi programok között veteránautó- és traktorkiállítás, honvédségi toborzás, fegyverbemutató is szerepel a programban. Az egykori katonai bázis területén gasztroudvart, Vidámparkot is kialakítanak a szervezők, akik több helyi előadócsoportot és zenekart is meghívtak.

MISKOLC

A Miskolci Nagycsaládosok Egyesülete sportos, nagycsaládos gyermeknapja a Miskolctapolcai Kalandtúraparkban.

10.00 a Kiss Kata zenekar gyermekkoncertje

11.30 gyermeknapi zumba Kolobiskó Ritával

Délután sportos feladatok várnak a gyerekekre, ügyességi akadálypályával. Napközben ugrálóvár és kézműves foglalkozások színesítik az eseményt. A koncert és a programok nagy része ingyenes és nem csak az egyesület meglévő tagjainak szól, számítanak olyan családokra is, akik még nem tagjai a miskolci szervezetnek.

Avasi gyermeknap az avastetői sportpályánál

09.00 az avastetői sportpálya szomszédságában 18. alkalommal kerül sor a gyereknappal egybekötött főzőversenyre. 10-től 15 óráig ingyenes ugrálóvárral várják a gyermekeket. Rendőrségi motoros, tűzoltóautó, kukásautó, és a város legújabb és legrégibb autóbusza is látható lesz.

Diósgyőri gyereknap a II. János Pál pápa téren

Színpadi programok

14.00 Csodamalom Bábszínház: Mindent járó malmocska

15.00 Miskolci Mazsorett Együttes

15.15 Foot Fighterz Breaking Sportegyesület

15.30 Miskolc Steelleaders

16.00 Diósgyőri Jazz Tánc Klub

17.00 4-Dance Club: Mesélő musicalek interaktív zenés-táncos gyerek műsor

17.30 ZENITA „Zenével az Ifjú Tehetségekért Alapítvány”: zenei válogatás gyerekeknek

Egyéb programok

Fügedi Márta Népművészeti Egyesület kézműves foglalkoztató, ugrálóvár, arcfestés, lufihajtogatás

Martinkertvárosi gyereknap az Iskola téren

10.00 Képviselői köszöntő: Cseléné Figula Edina önkormányzati képviselő

10.00-12.00 Pónicikli-lovaglás

12.00-16.00 Arcfestés, hajfonás és csillámtetoválás

15.00-15.45 Bűvészműsor

Egyéb programok

10.00-16.00 Ugrálóvár, kézművesfoglalkozás a Martin-Kertvárosi Nyugdíjas Klubbal, vattacukor

18.30-as szentmise után Szentlélek váró zenés áhítat a Mindszenti templomban a Mindszent Karizma Közösséggel.

SAJÓIVÁNKA

10.00-16.00 Gyermeknap a Rendezvénykatlanban. 10 órától a település újszülöttjét és családját köszöntik, 11-től kutyás, 13 órától polgárőr bemutató lesz. Déltől ebédre kenyérlángost és szörpöt kapnak a résztvevők és édességet, fagyit is lehet vásárolni. 15 órától Romwalter Éva ad műsort a gyerekeknek. Kísérő programok között lesz ugrálóvár – légvár, arcfestés, ügyességi játékok és kézműves foglalkozás. Kutyás és polgárőr bemutató is lesz

SAJÓKAZA

14.00-16.30

Bíró Orsolya, Hegedűs Gábor, Horbász Réka és Mérten József ad koncertet Sajókaza utcáin. Az állomások fél óránként változnak és a következő sorrendben követik egymást: Széchenyi utca – Ady Endre utca, Ady Endre utca – Szent István utca, Május 1. utca – Radvánszky Béla utca, Hegyalja utca – Ősz utca, Árpád fejedelem utca – Rákóczi Ferenc utca, Főtér.

SAJÓSZENTPÉTER

14.00-18.00 Sajószentpéteri gyereknap a Fitt Liget udvarán. Lesz vizes vetélkedő, óriás buborékshow, homokkép készítés, habparty, aszfaltrajzverseny, arcfestés, lufihajtogatás, ugrálóvár, állatsimogató és sétakocsikázási lehetőség is. A színpadon fellép 15.30-tól a Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvoda, 16 órától a Vaga Banda Gólyalábasok, 17 órától Lehoczki László a Spider mentőcsoport alapítója és Hope mentőkutyája, 18 órától pedig az Egészséges Makk Marci pódium színház. A program ideje alatt a Manó Liget Játszóház díjmentesen látogatható.

SZOMOLYA

10.00 Faluház udvarán látják vendégül a gyerekeket, ahol 10-14 óra között a Borka Játszópark játékaival játszhatnak a gyerekek

11.00 a Csiribiri együttes műsora

13.00 tombola

14.00 habparty

Egész nap arcfestés, csillámtetoválás, lufi hajtogatás és kézműves foglalkozások várják az érdeklődőket, de közelebbről is megnézhetnek egy tűzoltó és rendőr autót .

TARDONA

14.00 A népi játékok mellett óriás csúszda, bohóc és habparty is lesz a tardonai gyereknapon a helyi sporttelepen. A Bükki Nemzeti Parktól pedig Ézsöl Tibor természetvédelmi őr érkezik, aki természettudományi foglalkozást tart majd az érdeklődőknek.

Május 28., vasárnap

EDELÉNY

Edelényi gyermeknap a Borsodi Tájház udvarán

10.00 játszóház

11.00 Czabányi Attila interaktív gyermekműsora

14.00 népi játszóház

14.00 Csiribiri együttes

15.00 Kalamajka bábszínház

15.45 Dominó Duó

16.30 Agyagbanda

17.30 táncház kicsiknek és nagyoknak

EMŐD

14.00 Emődi Gyereknap a városi parkban. az eredetileg tervezett játékok, kézműves foglalkozások, vattacukor, édességek és minden egyéb mellett rali versenyautókat láthatnak majd a gyerekek, amelybe bele is ülhettek egy fotó erejéig. Bartha Nándi, Borbély Nándi és Molnár Máté, a North Racing Team versenyzői érkeznek Emődre friss élményekkel éppen egy versenyről. Továbbá egy másik meglepetésről is lehullott már a lepel, amely nem csak a gyerekeknek szól. Fedezzük fel együtt vármegyénk értékeit! - szól a felhívás. A művelődési ház szakmai partnere, az országos hálózattal rendelkező Nemzeti Művelődési Intézet Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei igazgatósága is kitelepül Emődre játszóparkjával. Az érdeklődők játékosan ismerkedhetnek meg vármegyénk értékeivel óriás puzzle, valamint kockakirakó formájában. A szervezők azt ígérik, itt nem állnak meg, további meglepetések is várhatók.

ENCS

Encsi gyereknap a Városi Sportközpont udvarán.

13.00-17.00 Lábbal hajtható járgányok ügyességi pályával

14.00-17.00 Rendőrségi bemutatók, kerékpáros ügyességi versenyek

14.00-16.00 Kézműműves foglalkozások

14.00-18.00 Ugrálóvár

14.00-16.00 Arcfestés

15.00-17.00 Ügyességi versenyek gyerekeknek és felnőtteknek

15.00 Pöttyös Panni és Kockás Peti mese és rajzolás Bodor Böbe színésznővel

16.00 A Sárkány és az Ördög című Népmesés Marionett Bábjáték.

KAZINCBARCIKA

14.00-18.00 a Mezey István Művészeti Központ és udvara ad otthont a gyermeknapi programnak. A rendezvény témáját adó környezettudatosság és fenntarthatóság jegyében lesz ökolabirintus, kisállatbemutató, változatos programokat hoz a Felelős Gasztrohős Alapítvány, a Miskolci Egyetem Műszaki Föld- és Környezettudományi Kara izgalmas előadásokkal járul hozzá az eseményhez. Felvonulnak a rendőr-, mentő-, tűzoltó- és kukásautók. A kísérőprogramok közül be lehet kapcsolódni az aszfaltrajzversenybe, arcfestésbe, szerencsekerékbe, kézműves foglalkozásba, játszóházba és ugrálóvár is várja a kicsiket. Műsort adnak a kazincbarcikai óvodások, fellép a Marvel costplay és Wednesday show is lesz cukorágyúval

KÁCS

16.00-19.00 gyermeknap a Szabadidő Parkban. A program ideje alatt arcfestés, buborékfújás és kézműves foglalkozások várják a gyerekeket. 18 órától pedig Molnár Orsi interaktív műsora szórakoztatja a kicsiket.

MEZŐKÖVESD

08.00 Mezőkövesdi Repülőnap a repülőtéren. Légiparádé olyan sztárpilóták közreműködésével, mint Besenyi Péter műrepülő világbajnok vagy Hársfalvi Pál vitorlázó műrepülő. Különleges és ritka repülőgépeket is láthat a közönség. Bemutatkozik az Aeroexpress Cessna 206-os amfíbiája (hidroplán), amely az elmúlt évben több alkalommal hajtott végre sikeres tesztrepüléseket a Dunán és a Balatonon. Látványos bemutatóval érkezik az L-29 Delfin, az egyik legnépszerűbb vadászkiképző repülőgép. A kínálatban olyan ritkaság is szerepel, mint a T-28 Trojan, ami egykoron az amerikai haditengerészet egyik legelterjedtebb típusa volt. A szervezők nemcsak dinamikus bemutatókkal készülnek, hanem ún. repülőgép simogatóval is, amikor bizonyos repülőgépeket egészen testközelből nézhet meg a közönség. A ferihegyi Aeropark repülőmúzeum, valamint a budapesti Simflite 747 szimulátorközpont pilótatalálkozókkal, repülős talkshow-val, repülőgépszimulátorokkal, interaktív foglalkozásokkal igyekszik mindenkihez közelebb hozni a repülés – mind a mai napig – kissé misztikusnak tartott világát. A repülőnapon nem csak a repülés iránt érdeklődők találják meg számításukat, a földi programok között veteránautó- és traktorkiállítás, honvédségi toborzás, fegyverbemutató is szerepel a programban. Az egykori katonai bázis területén gasztroudvart, Vidámparkot is kialakítanak a szervezők, akik több helyi előadócsoportot és zenekart is meghívtak.

MISKOLC

Miskolc városi gyereknap a Népkertben

Színpadi programok

10.00 Megnyitó a Miskolci Mazsorett Együttessel

10.30 Farkasházi Réka és a Tintanyúl koncertje gyerekeknek

12.00 Magyar Népmese Színház: A brémai muzsikusok

13.30 ZENITA „Zenével az Ifjú Tehetségekért Alapítvány”: zenei válogatás gyerekeknek

14.30 Ködmön Formációs Táncegyüttes műsora

15.30 Magyar Népmese Színház: Az aranyszőrű bárány

16.30 Popsuli - diákzenekarok fellépése

Egyéb programok

10.00-16.00 Mesekert interaktív játszóház kicsiknek, Betyár Tanya népi játszóház, könyvtárbusz, sportprogramok a Decathlon Áruház és a Miskolci Diákönkormányzat közreműködésével, rendőrautó-bemutató, A Miskolci Második Esély Állatvédő Alapítvány és a Liopold Macskaélet Alapítvány foglalkoztatója

10.00-19.00 Vidámpark, ugrálóvár, felfújható akadálypálya, lézerharc, kishintós lovagoltatás, arcfestés, csillámtetoválás, lufihajtogatás, kézműves-foglalkozás, gasztronómiai-, játék- és kézművesvásár

16.00-19.00 Hőlégballonozás



Gyereknapi pünkösdi királyság, avagy "Ma vagyon, ma vagyon piros pünkösd napja!" a Herman Ottó Múzeumban

10.00-15.00 A kis dinó és az égig ér10.00 ő májusfa. Zenés, bábos bemutató a májusfa körül. Májusfa bontása. Virágkoszorú-fonás élő virágból. Gyöngykaláris-fűzés. Karton párnadoboz festése tavaszi népi szimbólumokkal. Papírgalamb-készítés. Az elkészített tárgyak hazavihetők. A rendezvény mindenki számára kedvezményes, 50 százalékos belépőjeggyel látogatható.

10.30 Színházi Olimpia és Bábművészeti Világtalálkozó a Miskolci Csodamalom Bábszínházban. Két világhírű vásári bábjáték a Csodamalom Bábszínházban. Az olasz Gaspare Nasuto Pulcinellája és a brit Robert Styles Mr. Punch karakterei, Vitéz László távoli kuzinjai, nem csak gyerekeknek.

ORMOSBÁNYA

10.00-4.00 Zenés-táncos vidám mulatsággal és vetélkedőkkel színesítik Ormosbányán a gyermeknapi rendezvényt a Vásártéren. 11.30-tól kezdődik a Kölyök ki-mit-tud, ahol ének, tánc és hangszeres zene kategóriában versenyezhetnek egymással a gyerekek. A nevezés ingyenes, az első három helyezett kategóriánként díjazásban részesül. Kísérőprogramként óriás csúszdával, csillám tetoválással, aszfaltrajz versennyel, vattacukorral és cukorágyúzással készülnek a szervezők.

TISZAÚJVÁROS

10.00-16.00 A „Nyitott szertárkapuk" katasztrófavédelmi gyermeknap során a szervezeti egységek nyílt napot tartanak a gyermekek részére Tiszaújvárosi Katasztrófavédelmi Kirendeltség. A nyílt nap során az érdeklődő gyermekeknek és családtagjaiknak a szervezeti egységek bemutatják kiállításaikat, készenléti szereiket, különleges felszereléseiket és betekintést engednek a tűzoltók napi feladatvégzésébe. A rendezvény programja: a nap során több próbariasztás végrehajtása, a gyermekek, gyermekcsoportok folyamatos fogadása, szerek, laktanyák, kiállítások bemutatása, igény szerint előadások tartása, a középiskolások figyelemének felhívása a katasztrófavédelemnél teljesíthető közösségi szolgálatra.