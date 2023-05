Gyógyhatású krémet talál fel András Franciaországban, ám egy bűnügy miatt tanúvédelmi programba kerül, ezért Bükkszentkereszt erdeinek mélyére kell költöznie. Az erdészfőnök, Gusztáv az Interpollal együttműködve vigyázza a biztonságát: felveszi a munkatársai közé, így a négyfős brigádban favágóként kezd új életet. Bonyolítja a helyzetét, hogy beleszeret az erdész lányába, Veronikába, de az igazi probléma akkor kezdődik, amikor egyszercsak bérgyilkosok jelennek meg az erdőben, és keresni kezdik. Ez Varga Barnabás első regényének története dióhéjban (címe: Az erdő rejtekén), a szerző a napokban foghatta kezébe az első nyomtatott példányokat. A könyv a Smaragd kiadó gondozásában látott napvilágot.

Ötven fölött kezdett írni

– Bujdoklás, szerelem, hajsza, összeesküvés, humor egyaránt megtalálható a könyvben. A meghökkentő mesék voltak régen a kedvenceim, azok is hatással voltak stílusomra – mondja Varga Barnabás, akit nemrégiben mutattunk be lapunkban: 50 fölött kezdett el komolyan írni, előtte ideje sem volt, hiszen komoly vállalkozást épített fel Miskolcon. Akkor elmesélte, hogy feleségével, Vargáné Morvai Tündével közös vállalkozásuk az ezredforduló környékén indult, ipari porfestéssel foglalkoznak. 3-5 fővel indult a cég, aztán lettek 40-50-en, ma 80 fölötti a létszám, mert azóta már Budapesten is átadtak egy vadonatúj üzemet. Néhány éve elindult náluk a generációváltás, gyerekeik végigmentek a ranglétrán, ma már mindketten ügyvezető szinten dolgoztak. Így aztán Varga Barnabásnak is több ideje jut arra, hogy hobbijával, az írással foglalkozzon. Mert ugyan az írás a kezdetektől benne volt az életében, de a vállalkozás mellett nem volt idő írni, maximum faxot, levelet, emailt. Amikor nemrég beszélgettünk, elmondta, fejlődése érdekében íróképző tanfolyamokat, egyetemi kurzust is elvégzett, igyekezett csiszolni tudását. Olyannyira, hogy nemrégiben novelláskötete jelent meg Egydollárosok a falon címmel, több novellája olvasható blogján és oldalán most pedig itt az első regény.

Mint korábban magyarázta, a novellák sűrűsége, feszessége miatt szeretett volna kicsit szabadabban írni, ezért döntött legutóbb az olvasmányos műfaj mellett. "Nagyon élvezem, ahogy belemerülök a fantáziavilágba, olyankor szinte eltűnik az időérzékem. Volt, hogy olyan jó poént sikerült az egyik szereplőnek mondania, hogy megnevettettem saját magam", idéztük nemrég a szavait.

Most viszont megtudtuk tőle, hogy író-olvasó találkozót szervez Miskolcra, a budapesti, könyvhétre tervezett bemutató időpontja pedig már megvan: június 10-én délelőtt 11-től lesz a Vörösmarty téren.