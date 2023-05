A Kerékpárút építés a déli városrészen című projekt nyitó rendezvényét tartották szerdán Miskolcon a Kemény Dénes Uszoda parkolójában. A beruházás keretében négy kerékpáros szakasz valósul meg. Veres Pál, Miskolc polgármestere köszöntőjében elmondta, nagy öröm számára egy-egy újabb bicikliút átadásán részt venni, hiszen ez azt jelenti, hogy gyorsan és dinamikusan fejlődik a hálózat.

- Ez nem csak a mozgás, a sportos életmód népszerűsítését mozdítja elő, nem csak az alternatív, környezetbarát, zöld és fenntartható közlekedési formák népszerűsítését segíti, bár ezek is nagyon fontosak, de az is ilyen fontos, amit egy nagy gyógyszeripari cég vezetője mondott nekem egy kerekasztal-beszélgetésen nemrég, hogy a munkába való gyors bejutásban milyen fontos szerepet játszhatnak a kerékpárutak – fejtette ki a polgármester. A jól képzett munkavállalók, amikor az fontolgatják, hogy elfogadva egy állásajánlatot letelepedjenek például Miskolcon, akkor azt is megnézik, hogy tudnak-e például biciklivel dolgozni menni az alkalmazottak – tette hozzá. Miskolc nemsokára valóban olyan kerékpárút-hálózattal rendelkezik majd, amelyen keresztül akár a környező településekről is gyorsan és biztonságosan be tudnak jutni nemcsak a belvárosba, hanem az ipari parkokba is az emberek – ígérte a városvezető.

Biztosítják az átjárhatóságot

A jelen projekt keretében kerékpáros létesítmény épül a déli városkapu térségében, mely biztosítja a térségben működő ipari létesítmények átjárhatóságát a Hejőcsaba, Görömböly irányából érkező kerékpárosok számára. A fejlesztés beköti a hálózatba a Mályi (Kistokaj, Nyékládháza) irányába nyitó kerékpárutat, kerékpáros létesítmény épül, a Bogáncs utca és a Miskolctapolcai út között, amely összeköttetést jelent a déli ipari és kereskedelmi vállalkozások és a meglévő belvárosi kerékpárút között. A fejlesztés utolsó szakasza a Miskolc felől Harsány, Kisgyőr felé megépülő nyomvonal, mely biztosítja a csatlakozást a Cserépfalu, Eger országos jelentőségű kerékpárúthoz. A kerékpáros létesítmény Miskolctapolca területéről kiindulva kerékpáros nyomon, külterületi, mezőgazdasági és erdészeti jellegű területeken futó kétirányú kerékpárúton éri el Miskolc határánál a Kisgyőr felől megvalósuló szakaszt – tudtuk meg.

A projekt bemutatása során Miklós Viktor, a pályázati főosztály vezetője többek között elmondta: az összességében mintegy egymilliárd forintos fejlesztéshez 517 millió forint vissza nem térítendő támogatásban részesült Miskolc, saját forrásból pedig mintegy 500 millió forintot biztosít a város a beruházás megkezdésére.