"Mit jelent nekem Miskolc? Sokat – ha egy szóval kellene összefoglalni

– mondta Bánné dr. Gál Boglárka, a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Közgyűlés elnöke. – Bővebben Miskolc az a város, amelyhez ezer szállal kötődök, és érzelmileg is része az életemnek. Ugyan a vármegye egyik távolabbi településén születtem, egyetemistaként sok időt töltöttem a városban. Ma pedig a családunk is itt él Miskolc agglomerációjában, a város közelében éljük mindennapjainkat, a gyermekeim ide járnak iskolába. És itt van a munkahelyem, ami szintén Miskolchoz köt, miközben pont a munkám miatt a vármegye szinte minden településén voltam már. Közben figyeltem fel arra, hogy Miskolc mintegy esszenciája mindannak a természeti csodának és kulturális, épített örökségnek, ami a vármegyében található. Gondoljunk csak az avasi pincékre, a borkultúrára, az erre épülő turizmusra. És most gondolatban nézzünk el a Tokaji-hegy irányába, ahol a világörökségi részen a tokaji bor hazája van. Vagy gondoljunk a föld alatti csodákra, a vármegyének ebben is van világörökségi része, az Aggteleki-cseppkőbarlang, és ugyan kisebbek, de ugyanilyen szépek a lillafüredi barlangok. És még mindig a természet és az ember alkotta csodáknál maradva fontos említeni a híres miskolctapolcai barlangfürdőt vagy a Selyemréti strandot, ahogy a vármegyében is sok híres és keresett gyógyvizes fürdőt találunk.”