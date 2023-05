Miskolcra látogatott a minap Bagdy Emőke klinikai szakpszichológus, aki szerint a nevetésnek hatása van élettani folyamatainkra, kapcsolatainkra, levezeti a feszültséget, csökkenti a stresszt. Többek között erről is beszélt a Mathias Corvinus Collegium (MCC) miskolci székházában tartott beszélgetésen, és arra is kitért, hogy akkor lehetünk sikeresek, ha megtanuljuk a stresszt megfelelően kezelni. A klinikai szakpszichológus különböző kutatások eredményeit ismertette az előadásában, amelyek leginkább azzal foglalkoztak, hogy milyen hatással van a nevetés a mindennapi életünkre, és hogy milyen hatást gyakorol a pozitív kedélyállapot a mindennapjainkra.

Régiónk a legpesszimistábbak közé tartozik

Az előadás előtt arról beszélgetett a boon.hu munkatársa a szakemberrel, hogy miért pesszimistábbak az emberek az észak-magyarországi régióban az országos átlagnál.

„Minden térségnek megvan a saját kultúrája, és ezzel együtt viselkedési kultúrája is” – hangsúlyozta. Hozzátette: a szokásrendszer az, ami beivódott és amit követünk, valamint a közvélemény szabályozásával is továbbadhatják az emberek egymásnak. „Ilyenek például a tradíciók, amelyek jellegzetesek és hozzájárulnak ahhoz, ha fekete szemüvegen át nézi az életet az illető, ezt eltanulják egymástól az emberek ebben a régióban” – mutatott rá. A szakember arra is kitért, hogy a viselkedési mintákat is eltanulják a gyermekek a szülőktől. „Ha egy gyermek csak azt látja, hogy az édesanyja folyamatosan kesereg, sírdogál, valamint arról panaszkodik, hogy mennyire rossz az élet, ezt gyorsan megtanulja egy felnövekő gyermek, ami bizony hatással lesz a jövőjére is” – hangsúlyozta. Arra is rámutatott, hogy fontos ösztön az emberben az, ha reménykedni tud és előremutató célokat tűz ki maga elé, hiszen ezzel megelőzhető, hogy pesszimistább közeget teremtsen maga körül az átlagosnál. „A családi szocializációból és a társadalmi közegből jövő ingerek megtanulásán múlik a pesszimizmus mértéke, de van egy másik tényező is, mégpedig a földrajzi elhelyezkedés, hiszen mindenki tudja ennek a térségnek a hátrányait és azt is, hogy sajnos ennek következtében nagyobb a szegénység az átlagosnál. Ezzel magyarázható a nagyobb mértékű pesszimizmus is” – részletezte. Bagdy Emőke szerint ezért is fontos a pozitív feltöltődés és a céltudatos életvitel, valamint az is nagyon fontos, hogy reális célokat tűzzenek ki az emberek maguk elé.