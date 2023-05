Az időjárás egyre inkább alkalmas rá, hogy szabadtéri sporttevékenységet folytassanak a miskolci lakosok. Az már egy másik kérdés, hogy a sportcentrumok állapota mennyire alkalmas a biztonságos sportolásra.

Egy olvasónk számolt be róla, aki rendszeresen használja a miskolci Győri kapui ifi pályát, hogy a korábban megszokotthoz képest jelenleg este 8 után sincs világítás a futópályán. Hogyha zárásig, azaz 21 óráig marad, már az orráig sem lát. Emiatt fontolóra vette, hogy esetleg fejlámpával fusson, az egyébként nagy méretű, de jelenleg nem működő világítóegységekkel felszerelt, 400 méteres futókörön, amelyet végig árnyas fák vesznek körül.

Elmondása szerint a fűnyírás még régebb óta probléma. Egészen derékig érőig hagyják megnőni a füvet, amikor egyáltalán felmerül a lenyírása. Ez már tavaly is így volt. A környék zöldterületeit körülbelül egy hete kezdték el megtisztítani az elburjánzott természettől, de az Ifjúsági Sportpálya gyepjének a fele még mindig gazos. Szintén gond, hogy a levágott gyommaradványokat csak hosszú idő elteltével viszik el, ami néhányszor már allergiás reakciókat váltott ki olvasónknál kocogás után. Bepirosodott tőle a szeme.

A téma kapcsán az üzemeltetőhöz, a Miskolci Sportcentrum Kft. illetékeséhez fordultunk kérdéseinkkel.

Nyáron szükségtelen

A villanyon kívül a távhővel és a vízzel is takarékoskodnak a Miskolci Sportcentrum Kft. létesítményeiben.

- Az energiaválság miatt nekünk is energiatakarékossági szempontok alapján kellett mérlegelnünk a működtetést ősszel. Először részlegesen kapcsoltuk le a világítást. A Győri kapui ifi pályán például két lámpa világított. Mivel most már a nappalok hosszabbak az esti órákban, ezért a terület őrzőjére bízzuk, hogy felkapcsolja-e a villanyt. Véleményem szerint azonban jelenleg nincs szükség rá, mivel este 9-ig világos van – mondta Bodnár László, a Miskolci Sportcentrum Kft. műszaki vezetője. - Az egyetemi sportpályán hasonló intézkedéseket vezettünk be. Fölöslegesen se villanyt, se távhőt, se vizet nem használunk, de fejlámpával saját felelősségre bárhol lehet futni. A Diósgyőri Tanuszodát pedig teljesen be kellett zárnunk, bár ez a nyári szünidőben mindig zárva szokott tartani. Úgyhogy már annak is örülni kell, hogy a Kemény Dénes Városi Sportuszodára sikerült forrást szereznünk, amiben többek között a Magyar Vízilabda Szövetség volt segítségünkre. A fűnyírással kapcsolatban azt tudom mondani, hogy haladunk szépen sorban. Főként az uszoda mellett nyírjuk a füvet, de egyszer majd sorra kerül a futópályák környéke is.