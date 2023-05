Hosszú szünet után újra a repülőgépek és helikopterek játsszák a főszerepet ma és holnap az egykori mezőkövesdi katonai repülőtéren. A Bükk-Mátravidéki Aeroklub hagyományteremtő céllal repülőnapot szervez a Klementinának nevezett területen, ahol a jövőben jelentős változások történhetnek.

Katonai bázis volt



Az egykori katonai bázis egy része IV. osztályú, úgynevezett nem nyilvános sportrepülőtérként működhet a jövőben, ennek engedélyezési eljárása már folyamatban van. Az így létrejövő sportrepülőtér üzemeltetője a Bükk-Mátravidéki Aeroklub lesz majd. A Bükk-Mátravidéki Aeroklub a korábban Miskolcon működő sportrepülőtéren tevékenykedő közel 50 fős pilótaközösség által újonnan alapított sportegyesület, melynek pilótái több évtizedes repülő múltra tekintenek vissza. Az egyesület fő célja a repülés megszerettetése a fiatalokkal, az utánpótlás nevelés. Az egyesület bár fiatal, oktatói tapasztaltak, repülő eszköz állománya minden igényt kielégítő.

További cél a Mezőkövesden megnyíló régi-új repülőtér komplex légisport centrummá történő fejlesztése. Az 1950-es években létrehozott repülőtér a 80-as évek középéig az ország egyik szigorúran titkos katonai bázisaként működött, mivel az akkori elgondolás szerint a 3500 méter hosszú és 80 méter széles pályát használták volna háborús konfliktus esetén a szovjet távolsági vadászbombázók. Voltak forgalmas időszakok, amikor Tu-154-es repülőgépekkel szállították az utánpótlást az itt állomásozó egységeknek. A 90-es évek eleje óta jelentős gépmozgás nem történt a területen.

Sétarepülés

A mai reptéri program elsősorban a családi sétarepülésről szól, amikor többféle repülőgéptípussal lehet a levegőbe emelkedni. Az igazán nagy durranás vasárnap lesz, amikor már délelőtt kezdetét veszi a légiparádé olyan sztárpilóták közreműködésével, mint Besenyei Péter műrepülő világbajnok vagy Hársfalvi Pál vitorlázó műrepülő. Vasárnap Farkas Bertalan, az első magyar űrhajós is ott lesz a Bükk-Mátravidéki Airshow-n. Kránitz Balázs, a repülőnap házigazdája talk show keretében beszélget az egyetlen magyar űrhajóssal.

Különleges és ritka repülőgépeket is láthat a közönség. Bemutatkozik az Aeroexpress Cessna 206-os amfíbiája (hidroplán), amely az elmúlt évben több alkalommal hajtott végre sikeres tesztrepüléseket a Dunán és a Balatonon. Látványos bemutatóval érkezik az L-29 Delfin, az egyik legnépszerűbb vadászkiképző repülőgép. A kínálatban olyan ritkaság is szerepel, mint a T-28 Trojan, ami egykoron az amerikai haditengerészet egyik legelterjedtebb típusa volt.

Repülőgép simogató

A szervezők nemcsak dinamikus bemutatókkal készülnek, hanem repülőgép simogatóval is, amikor bizonyos repülőgépeket egészen testközelből nézhet meg a közönség. A ferihegyi Aeropark repülőmúzeum, valamint a budapesti Simflite 747 szimulátorközpont pilótatalálkozókkal, repülős talkshow-val, repülőgépszimulátorokkal, interaktív foglalkozásokkal igyekszik mindenkihez közelebb hozni a repülés – mind a mai napig – kissé misztikusnak tartott világát.

A repülőnapon nem csak a repülés iránt érdeklődők találják meg számításukat, a földi programok között veteránautó- és traktorkiállítás, honvédségi toborzás, fegyverbemutató is szerepel a programban. Az egykori katonai bázis területén gasztroudvart, Vidámparkot is kialakítanak a szervezők, akik több helyi előadócsoportot és zenekart is meghívtak az eseményre.