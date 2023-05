Tibi, a juhász csuda dolgokon gondolkodik, miközben az állatok nyávogását, nyerítését, cserregését, vonítását hallgatja: „Ezek egymással beszélnek tán, vagy mi van?! Jó is volna megtudni!” Egy napon érdekes eset történik vele, egy kis kígyóval és annak az anyjával. Lesz is belőle nagy gondja, galibája a juhásznak. Még az élete is veszélybe kerül. Asszon'káját úgy szereti, az életét is oda adná neki. De az is szereti ám az urát, így juhászunk tán megmenekülhet... persze, csak ha segítenek a gyerekek is!