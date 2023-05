Az érkező vizet, ahol az lehetséges, a visszatartás érdekében a hullámtérbe kormányozzák: a Szigetközben például másodpercenként több mint 200 köbméter vizet engednek a tájba, ami segíti a hullámtéri mellékágak feltöltődését, a vízi élővilág szaporodási feltételeit. A Duna vízszintemelkedése Budapestnél szombaton tetőzik, az alsó rakpart szintje alatt bő 1 méterrel, 550 centiméteres vízállással. A következő 5 napban azonban az esőnek már nem lesz a mostani helyzetet jelentősen befolyásoló utánpótlása, tájékoztatott az Országos Vízügyi Főigazgatóság.

A Sajó és a Hernád vízgyűjtőjén még esni fog

Hozzátették: az elmúlt napokban a dunai és részben a tiszai vízgyűjtőkön területi átlagban is jelentős mennyiségű csapadék hullott (helyenként 60-80 mm), ami több folyónkon is árhullámot indított el. A meteorológiai előrejelzések igen nagy változatosságot mutattak, és az időjárási helyzetet továbbra is bizonytalanság jellemzi. A legfrissebb, szerda reggeli prognózis alapján a következő 5-6 napban további jelentős esőzésre már nem kell számítani, a komoly csapadék mennyiség szerda hajnalig lehullott a Duna vízgyűjtőjén. Területi átlagban 10 mm-t meghaladó csapadék a Sajó, a Hernád és a Zagyva vízgyűjtőjén várható még.

Így alakulnak a tetőzések

A hét elején már voltak alacsonyabb tetőzések folyóinkon, azonban a vízgyűjtőkön leesett hétfői és keddi csapadék hatására e hét közepén és végén úgynevezett másodtetőzésekre számítanak a szakemberek.

A Dunán Nagybajcsnál az I. fokú készültségi szintet megközelítő vagy azt elérő vízszint valószínű a hét második felében, míg Budapestnél egy hétvégi tetőzés várható, amely ugyan látványos lesz, a vízállás mégis várhatóan közel egy méterrel a rakpart szintje alatt marad.

A Rába Szentgotthárdnál már tetőzött ma reggel. Lejjebb Körmendnél a II. fokot, a Murán pedig akár a III. fokot is elérheti az árhullám.

A Dráva folyón is érkezik egy árhullám, itt a magyarországi szakaszon a most következő napokban valószínűleg I. vagy II. fokú készültséget kell majd elrendelni, de ez nagyban függ a horvátországi erőművek működési rendjétől is.

A Sajón is várható vízszint emelkedés, a Zagyván és a Tarnán pedig akár a II. fokot meghaladó vízállás is előfordulhat, de ezekre a vízgyűjtőkre előreláthatóan még érkezik csapadék a következő 24 órában.

Ellenőriznek és tájékoztatnak

A területi Vízügyi Igazgatóságok munkatársai folyamatosan követik a hidrológiai előrejelzéseket, és ahol szükséges, fokozott figyelőszolgálatot is ellátnak. Ellenőrzik a zsilipek vízzáróságát, a kisvízfolyásokon levő erőművek kezelőivel felveszik a kapcsolatot, és tájékoztatást adnak a várható csapadék mennyiségéről.

Fontos hangsúlyozni, hogy az érkező árhullámok a most következő 5-6 napban az állami védvonalak között maradnak. Az önkormányzati védekezést végző településeknek pedig kérés esetén műszaki segítséget nyújtanak a vízügyes szakemberek, hívta fel a figyelmet az Országos Vízügyi Főigazgatóság.