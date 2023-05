A II. Rákóczi Ferenc Könyvtár május 13-án, szombaton délelőtt 10 és délután fél öt között rendezi meg a könyvtári majálist a Görgey utcai központi épület előtti téren. A programok idén a tehetség jegyében zajlanak. Ezek sorát egy óvodás, Horváth Szelina produkciója nyitja, aki A bátor nyulacska történetét meséli el. A Miskolci Csodamalom Bábszínház jóvoltából A három kismalac című bábelőadását tekinthetik meg a délelőtt folyamán. A szervezők ismét különleges élményekkel teli versengésre invitálják a játékos kedvű olvasókat. A Terül, terülj asztalkám! elnevezésű vetélkedőn a családok mesés feladványokkal találkozhatnak. A játékok mellett ismeretterjesztő program is várja az érdeklődőket, dr. Berényi László egyetemi oktató beszél az energiaforrásokról, játékos elemekkel tarkított előadásán. A könyvtári majálison délután is teret kapnak a fiatal tehetségek. A Symphonia Alapfokú Művészeti Iskola tanulói zenés műsorral lepik meg a közönséget, majd három intézmény a Diósgyőri Nagy Lajos Király Általános Iskola, a Fazekas utcai Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, valamint a Nyékládházi Kossuth Lajos Általános Iskola színjátszó csoportjainak közreműködésével Illés Adrienn: Cintányér kalandjai című mesekönyve elevenedik meg a szerző jelenlétében.

Idén először, lesz kutyás bemutató is, melyen a Tiszántúli Mentőkutyás Egyesület elnöke, Farkas Péter, valamint a törökországi földrengés mentésében résztvevő kutyák is bemutatkoznak. A Fügedi Márta Népművészeti Egyesület mesterség-bemutatóval, Borka játszóháza különböző ügyességi, készségfejlesztő játékokkal, a könyvtár munkatársai a könyvkötés megismertetésével készülnek. A nap zárásaként fél négytől a Kossuth-díjas Gryllus Vilmos gyermekelőadása kínál kellemes szórakozást mindenkinek.

Az előzetes érdeklődés is nagy

Hetedik alkalommal rendezik meg a könyvtári majálist, amely Miskolc város napjához kapcsolódó esemény. Ezt megelőzően május 11-én, a városnapon a könyvtár is megjelenik a Városház téren, a központi programok helyszínén – mondta Varga Gábor a II. Rákóczi Ferenc Könyvtár igazgatója. Mozgalmas lesz a szombati nap, hiszen ezen a napon lesz a Borangolás utolsó napja és a miskolci városjárás is – tette hozzá. A szabadtéri „könyvtársas” fesztiválnak már nagy hagyományai vannak, várható és az előrejelzések szerint tudható, hogy idén is sok család fog részt venni rajta.

A könyvtár minden zugában

Ami az első könyvtári majális eszméje volt 2015-ben, az még ma is érvényes. A könyvek, az olvasás népszerűsítését tűzték ki célul. A programokat pedig úgy szervezik, hogy az épület adottságait, valamint a természeti környezetet is ki tudják használni - hangsúlyozta Miklós Katalin, a gyermekkönyvtár vezetője. Hiszen a családi vetélkedő egyik állomása a Népkertben lesz. Idén aranytallért kell majd gyűjteni, de nem csak a vetélkedő, a többi program is tartalmas szórakozást ígér kicsiknek és nagyoknak egyaránt.

Nagy izgalommal várják a fogadtatást

Ebben az évben a Tudomány és Technika Házával és a Bookline-al együttműködve az „Első Miskolci Könyvcsere Pikniken” mindenki elcserélheti hozott könyveit. Már régóta törik a fejüket azon, hogyan lehet úgy hasznosítani az épületet, hogy az a környezetére is hasson és élettel teljen meg. Együttesen programokat létre hozni a szomszédos intézményekkel, így például a könyvtárral közösen – tudatta Kiss László, a Tudomány és Technika Háza képviselője. Erre jelenthet választ a mostani kezdeményezés, a könyvcsere piknik.