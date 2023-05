Szép számú rendelés érkezett májuskosarakra a miskolci Nosztalgia Virágszalonba – mondta a virágbolt vezetője, Szécsi Balázs. Elmondta, nagy titkok tudói, őrzői ők, virágosok, hiszen elsőként ők tudják meg az udvarló férfi szándékát, bizalommal fordulnak hozzájuk az erősebbik nem képviselői, és sokszor - virágküldés esetén - csak ők tudják a küldő kilétét, míg a hölgyek nem minden esetben – tette hozzá.

Az idei igényekből az látszik, hogy „a közép kategóriás kosarakat választották a férfiak most, méretben és árban is. Tavaly a kicsiket keresték többnyire, előtte pedig a nagyobbakat”-mondta.

„Általában a klasszikus hortenziát keresték, de most már a vegyes cserepes növényekből álló kosarakra is van kereslet, melyeket utána önálló cserépbe vagy akár a kertbe is ki lehet ültetni. Ilyenek az orchidea, százszorszép, cserepes rózsa, harangvirág (campanula), a guzmániák, vagy bromélia félék, melyek kicsit különlegesebbek vagy jobban bírják a strapát” – mondta a virágbolt vezetője.

A legtöbb megrendelés fehér és rózsaszín kosárra érkezett, de a lila kosárra is volt felkérés, ami a hosszú ideje tartó kapcsolatot jelképezi. A még mindig újdonságnak számító piros kosár iránt is sok ifjú férj érdeklődött.

A virágszalon tapasztalatai alapján a többség május elsejére kérte a kész kosarakat, bár voltak olyanok is, akik már a hétvégén elvitték a lányoknak, de a többség, az elsejére időzítette az átadást. A megrendelők nagy része füles kosarakban kérte a kompozíciókat: mutatósabb, látványosabb, az álló kosarak esetében is – mondta Szécsi Balázs. A díszítéshez használt krepp papírt az idők folyamán felváltotta az organza, színes szalagokkal kombinálva és különböző dekorációs elemekkel kiegészítve, de gyakoriak a strasszok, különböző kövek és pillangók is – tudtuk meg. A kompozíciónak csak a képzelet és a pénztárca szabhatott határt.