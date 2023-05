Május első napja a majális mellett a színes szalagokkal lobogó májusfák és a különböző színekben pompázó májuskosarak időszaka is. Bár ez utóbbi hagyomány valóban csak a miénk, hiszen elsősorban Észak-Magyarországon terjedt el. Gyermekként egy hevesi kis faluban felnőve, rendszeresen kaptunk fát ilyen idő tájt az ovistársaktól, utcabeli fiúktól, osztálytársaktól, később pedig az aktuális „nagy szerelmektől”, melyet nagy gonddal krepp papírból kivágott színes szalagokkal díszítettünk. Szeles időben pedig már messziről is nagyon szép látványt nyújtott, jelét adva, hogy annál a háznál eladó lány van.

A májuskosár viszont más. Ott már komoly szándék vezérli az udvarlót a lányos házhoz. Hogy mennyire komoly, arról a színek árulkodnak. Amikor Borsodba kerültem, meglepődve állapítottam meg, hogy a május kosárba nemcsak hortenzia van, hanem mindenféle zöld növényt is ültetnek bele a virágosok. Így a jelentése is egy kicsit árnyaltabb ezeknek a kosaraknak- gondoltam én, mint ahogy a fiatalok között lévő kapcsolat sem egyértelmű mindig. Az egyik egy kicsit mindig többet lát bele, de a színek nem hazudnak, a férfi szándéka így egyértelmű (volt).