A Miskolci Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kara az idei tanévben ünnepli a bölcsészképzés 30., karrá válásának 25. évfordulóját, melyet egy jubileumi ünnepséggel koronáztak meg szerdán. Az eseményen jelen voltak a kar egykori és jelenlegi oktatói és diákjai is.

Változás, fejlődés

Dr. Illésné dr. Kovács Mária, Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar dékánja köszöntőjében elmondta, hogy az elmúlt 30 év a változás, a fejlődés és átalakulások korszaka volt.

„Köszönhető ez annak, hogy a Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar elfoglalta a helyét a hazai felsőoktatás palettáján. Jelentős nemzetközi kapcsolatokkal rendelkezik, szakmai, tudományos és képzési potenciálja és portfóliója egyenrangúvá teszi a tradicionális hazai bölcsész karokkal”-mondta.

Majd hozzátette, hogy arra törekednek, hogy a „folyamatosan változó jogszabályi környezetben, a munkaerőpiaci változások követésével próbáltuk meg alakítani a képzési struktúrát, hogy olyan szakembereket bocsássunk ki, akikre valóban szükség van, a régióban és hazánkban. És olyan kutatásokat folytassunk, melyek egy része a régió társadalmi problémáira, kihívásaira fókuszál” – mondta.

Majd büszkén emelte ki, hogy az első női rektort a Bölcsészettudományi Karról került ki. A kar eljutott oda, hogy egyetemi vezetőt tudott adnia a campusnak-büszkélkedett. Majd elmondta, hogy egy teljes kötet született arról, hogy hogyan jutott el a kar idáig, melyet az ünnepség résztvevői meg is kaptak. A történelmi áttekintés mellett eddigi kutatások eredményeit is tartalmazza, valamit az egykori és jelenlegi munkatársak névsorát is.

„A magyar felsőoktatás helyzetének lenyomata oktatói, kutatói szemszögből a kötet” - mondta el. Dr. Illésné dr. Kovács Mária szerint nagyon fontos, hogy gyakorlatorientált képzést nyújtsanak a karon, ezért a régió munkáltatóival szoros együttműködést ápolnak és a munkaerőpiaci igények szerint alakítják a képzéseket. A dékán kiemelte, hogy egyik nagy értéke a karnak, hogy egykori diákok maradtak az intézményben és választották hivatásnak a katedrát.

Véleménye szerint a Miskolci Egyetem titka, hogy nagyon közvetlen a kapcsolat az oktatók és diákok között, így nem személytelenedett el az oktatás és a Selmeci hagyományokra épülő diákélet, amelynek nagyon erős közösségformáló és közösségmegtartó ereje van. Az intézmény további kuriózumaként pedig megemlítette, hogy a „campus minden lehetőséget megad a tanuláshoz és a szabadidő hasznos eltöltéséhez”.

Innováció és tradició

Prof. Dr. Horváth Zita a Miskolci Egyetem rektora beszédében hangsúlyozta, hogy mai napig az egyetem jelmondata, az innováció és tradíció. Majd visszaemlékezett egészen 1735-ig, és végigvette Selmecbányától az egyetem rögös történeti útját, napjainkig. Majd szólt arról is, hogy a klasszikus műszaki egyetemen, hogyan találta meg a bölcsészképzés a helyét, majd végigvette a különböző szakok kialakulásának történetét. Majd megemlékezett a két legfiatalabb karról is, melyekre elmondása szerint nagyon büszke. Majd kiemelte, hogy az a tény, hogy a kar alapítása után 28 évvel az egyetem rektora, egy volt bölcsész hallgató, ez a kar nagykorúvá válásának fontos szimbóluma.

Felelősséget is jelent

Veres Pál, Miskolc polgármestere ezen a fontos ünnepen köszönetet mondott, hogy annyi szakembert adott a Bölcsészettudományi kar a térségnek. Majd kiemelte „a nem miskolciak, de itt tanultak és végezték tanulmányaikat a városban, egy kicsit miskolcivá váltak az itt töltött évek alatt és szeretettel gondolnak vissza Miskolcra”. Ma már elképzelhetetlen lenne Miskolc az egyetem nélkül. Fontos az egyetem diáksága a városnak. Ez felelősséget is jelent - mondta.

Az eseményen a miskolci bölcsészképzés évtizedeit felidézve, egykori hallgatók hozzászólásai, visszaemlékezései színesítették, minden szakot képviselve, majd a kar történetét dióhéjban bemutató filmet követően felavatták a kar alapító dékánjának, Prof. Dr. Kabdebó Lóránt mellszobrát.