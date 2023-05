A „Kedves Emlékek” című kiállítást a szerelem, a család és a gyermekek jegyében Békési Ella, a gyűjtemény tulajdonosa mutatta be a közönségnek, aki beszélt a múlt századi menyasszonyi viseletek divatjáról, anyagválasztékáról és színvilágáról is. Menyasszonyi ruhák tekintetében a korszakra jellemző volt a fekete szín, amely visszaköszön a terem dekorációjában is. A megnyitó rendezvényen Szarka Tamás polgármester köszöntőjét követően, Juhász Gyula Szerelem című versét hallhatták a résztvevők Matós Áron tolmácsolásában, valamint a Miskolcz-Revital Tánc Sport Egyesület művészeinek lenyűgöző táncait is megtekinthették. A kiállítóterembe a Kazinczy Ferenc Református Általános Iskola és Óvoda diákjainak elsőbálozó ruhákat felvonultató bemutatója varázsolt igazi báli hangulatot. A falak megteltek a felsőzsolcai családok által rendelkezésre bocsájtott – a korszak menyegzői hagyományait felelevenítő – esküvői fotókkal. A kiállítást június 6-ig tekinthetik meg a látogatók, a Felsőzsolcai Közösségi Ház és Városi Könyvtár nyitvatartási idejében.