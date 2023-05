Hollywood, Chicago, New York, Los Angeles, Las Vegas, Sydney-csak néhány azok közül a nagyvárosok közül, ahol a 11 éves, miskolci Balla Riana Emma filmje, a RIANÁS vagy ahogy a világban ismerik- RIFT- díjat nyert. Az ifjú színésznő forgatókönyve alapján elkészült kisjátékfilm immáron 4 kontinensen tette le névjegyét, sikereiről portálunk is többször beszámolt. Most újabb megméretettés előtt áll: A RIFT/RIANÁS a rangos cannes-i világfilmfesztivál seregszemléjén a jelöltek közé került, mint „Legjobb Kísérleti Alkotás”. A Cannes World Film Festivalon olyan világsztárokat díjaztak már, mint Bruce Willis, Clint Eastwood, Jennifer Lopez, Eric Robert és még sokan mások.

Balla Riana Emma Forrás: BonART Photography



– Nagy megtiszteltetés, hogy jelöltek bennünket ezen a rangos fesztiválon, izgalommal várjuk az eredményt. Örömmel tölt el, hogy jelöltként mi képviseljük a magyar zászlót - mondta a film rendezője. A fesztivál ma, a díjkiosztóval zárul.

Közel száz nemzetközi filmdíj

Két napja volt az éves gálája a Crown Point International Film Festivalnak Chicago-ban. Ezen a filmfesztiválon Daragó Laurát, a Rift/Rianás rendezőjét (aki Balla Riana Emma édesanyja) a Best of Fest, vagyis a „Festivál Legjobbja” díjra jelölték, így izgatottan várták a ceremóniát. A The Logan Theatre-ben tartott eseményen a rendező nem tudott jelen lenni, ezért a film egyik producere, John J. Jackson képviselte őket a díjátadó gálán, ahol Daragó Laurát választották meg „Best First Time Director”-nak, akinek immáron 17-re nőtt a rendezői díjainak száma.

A rendező díj átadásán Chicagóban Forrás: Beige Minimalist Mood Photo Collage



A RIFT/RIANÁS kisjátékfilmnek és a stábnak összességében 97 nemzetközi filmdíja van. Díjnyertes az operatőr, a zeneszerző, a producerek, és természetesen a film írója és főszereplője Balla Riana Emma is. Nemrégiben Sydney-ben, a 12 tagú nemzetközi zsűri döntött úgy, hogy őt választják a „Legjobb Színésznő”-nek felnőtt kategóriában. Pár nappal ezelőtt pedig megérkezett Las Vegas-ból a „Legjobb Fiatal Színésznőnek” járó trófeája, ahol kiválósági díjjal jutalmazták őt.

Balla Riana Emma trófeája Las Vegasból



Rianát eddig 32 nemzetközi filmdíjjal ismerték el. Számtalan alkalommal felnőtt kategóriában győzött. Emellett van 2 forgatókönyvírói díja Bhutánból és Brazíliából, valamint a Svéd Filmdíjak a „Legjobb Női Filmkészítőnek” is megválasztotta. És bíznak benne, hogy még nincs vége: az alkotók ugyanis Oscar, Bafta és European Acadamy Awards kvalifikációs versenyekre is terveznek nevezni, emiatt a hazai közönség egyelőre nem láthatja a kisfilmet, amely egy mentális betegséget mutat be drámai elemekkel, csavaros történettel. Érdekessége, hogy a teljes egészében borsodi helyszíneken forgatott kisfilm, - Görömbölyi pincesor, Nyék, Mályi tó,- és stábjának java része borsodi kötődésű.

A Cannes-i jelölés Foorás: Cannes World Film Festival