Az idei évben ünnepeljük Petőfi Sándor születésének 200. évfordulóját. Ebből az apropóból osztották meg velünk családjuk történetét január végén a Rhúz ikrek: Anna és Andrea, akik a költő édesanyjának Hruz Máriának miskolci, oldalági leszármazottai. Családfakutatásukról nemrégiben portálunkon és az Észak-Magyarországban is beszámoltunk. A beszélgetés végén elárulták, hogy legfőbb vágyuk eljutni Budapestre, a Fiumei úti sírkertbe a Petőfi-család síremlékéhez. Most azért keresték föl szerkesztőségünket, mert az álmuk nemrég megvalósult.

- Korábban említettük, hogy szeretnénk meglátogatni a Petőfi család sírját. Mi a Diósgyőri Kocsis Pál Kertbarát Körbe járunk, ahol olvasták a családfa-kutatásunkról szóló cikket az Észak-Magyarország napilap hasábjain – mesélte Rhúz Anna nyugalmazott gyógypedagógus.

- Nagy kultúréhséggel rendelkezik a csapat, szeretik a verseket, a zenét. Gyakran, amikor összejövünk, van versmondás, és mindig megünnepeljük a nevezetes évfordulókat. Jelezték felénk, hogy szívesen eljönnének velünk vonattal Budapestre, aztán a Fiumei úti nemzeti sírkertbe.

Friss virág volt a síron

A színes idegenvezetés során sok érdekes történelmi ismerettel gazdagodtak.

A Diósgyőri Kocsis Pál Kertbarát Kör tagjai a Petőfi-család síremlékénél



- A programot személyesen szerveztem meg. Lebeszéltem a temetővel, hogy érkezne egy nyugdíjas csoport, így kedvezményesen igényelhettünk idegenvezetést. Nagyon kellemes időben és tartalmas időtöltésben volt részünk. Csodálatos élmény maradt bennünk az egész temetőlátogatás. A Kossuth, Batthyány és nagy költők mauzóleumait is megnézhettük. Hihetetlen ismeretekkel gazdagodtunk, például Batthyányi Lajos végnapjairól. Természetesen megtekintettük a 4 méter magas Petőfi síremléket is, amelyet egy hatalmas turulmadár és lant díszít. Részét képezi az előző, régi sírbolt köve is. Itt nyugszik Szendrey Júlia is, úgy mint Petőfi Sándorné, pedig másodszor férjhez ment Horvát Árpádhoz. Továbbá a fiuk, Petőfi Zoltán, és a másik oldalon a szülők, Petrovics István és Petrovics Istvánné, azaz Hruz Mária. Emellett a nagybácsi, Petőfi István, Petőfi Sándor öccse, akit István öcsémhez című versében örökített meg. A gyönyörű családi sírboltot Bory Jenő szobrászművész, volt apósom rokona készítette. Rákay Philip és felesége újíttatta fel tavaly tavasszal saját költségen, és legközelebb Arany János sírját szeretnék felújítani. A helyszínen észrevettük, hogy a környéken sehol máshol nem volt friss virág, egyedül a Petőfi síremléken: csodás fehér virágok. Részünkről egy koszorúval emlékeztünk meg a nagy elődről. A szalagra azt írtuk, hogy a miskolci Hruzok: Andrea és Anna. A másik végére pedig, hogy a Diósgyőri Kocsis Pál Kertbarát Kör tagjai. Mindezek után csak javasolni tudom, hogy ide minden magyar embernek el kell jutni az életében – ajánlotta a gyógypedagógus.