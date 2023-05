Az aranyat érő májusi esőt múlt csütörtök óta az egymás után érkező mediterrán ciklonok bőségesen árasztották hazánkra, sokfelé még több is esett, mint ami optimális lenne. A kalászosok lassan a virágzás, a repce a szemképződés fázisába lépve bőven jutnak nedvességhez a fejlődésükhöz. A folytatásban pedig a növekedésükhöz szükséges meleg is megérkezik, csapadék pedig már csak elszórtan várható a jövő hét közepéig – olvasható az OMSZ legfrissebb agrometeorológiai elemzésében.

Alacsonyabb hőmérséklet

A múlt hét közepe óta csapadékosra fordult időjárásunk. Csütörtökön délnyugat felől érte el hazánkat az első mediterrán ciklon, melyet azóta több is követett. Az eső mellett záporok, zivatarok is előfordultak, 17-én helyenként felhőszakadás is kialakult villámárvizekkel.

A hőmérséklet az elmúlt napokban 2-4 fokkal alacsonyabban alakult az ilyenkor szokásosnál, a borongós, tartósan csapadékos tájakon csak 12-15 fokig melegedett a levegő, míg máshol 18-23 fokot mérhettünk.

Az őszi vetések jó állapotban vannak, az őszi búza kezd kalászosodni, az árpa pedig már kalászos. A repce táblák még sárgállanak, de már a virágzás vége felé jár a növény. A virágzásra, majd a szemfejlődésre is országszerte kellő nedvesség áll rendelkezésükre a talajban, helyenként több is esett az optimális mennyiségnél. A hőmérséklet is többé-kevésbé megfelelő, a hirtelen nagy meleg nem lenne ideális. Ugyanakkor a sűrű állományokban a tartós levélnedvesség miatt a kórokozók is gyorsan szaporodnak.

A gyomok is növekedésnek indultak

A kukorica és a napraforgó zöme már kikelt. Május első dekádjában az Alföldön csapadékhiány gátolta az optimális fejlődést, tehát a napokban lehullott csapadék errefelé aranyat ért, az átmeneti belvizes vízborítás az érkező melegben többnyire rövid idő alatt megszűnik majd az erős párolgás hatására. A meleg pedig a növények fejlődését is fölgyorsítja majd, viszont a gyomok növekedése is elkezdődik. A folytatásban átalakul időjárásunk: szárazabb és melegebb léghullámok érkeznek fölénk.

Volt, ahol extrém mennyiségű csapadék esett az elmúlt napokban

Fotó: Laufer László

Így csökken a csapadékhajlam, péntektől már csak szórványosan várhatók délutáni, esti záporok, zivatarok, tartós, országos csapadék már nem valószínű. A hőmérséklet csúcsértéke pénteken nyugaton még 17, keleten 23 fok körül valószínű, majd szombattól tovább melegszik az idő, és jellemzően 23 és 28 fok közötti maximumokra lehet számítani a jövő hét közepéig. A napos, meleg időben szikkadni kezd a talaj, megszűnnek a belvízfoltok – jelzi az elemzés.