Az esemény felvezetőjét Szabó József atya, Miskolc-Diósgyőri római katolikus plébános adta meg. Ő egyházi szempontból közelítette meg a témát és elmondta, hogy a lila szín a liturgiában mindig a bűnbánatot fejezi ki, de használjuk a gyászban, a gyász szertartásban is, ami azt fejezi ki, hogy a gyászban is ott van a remény. Majd a szeretet fontosságáról és az igazságosságról ejtett néhány szót. Filozófiai szempontból Pál Istvánné közelítette meg a témát. Kiemelte, hogy az igazság mindig foglalkoztatta az embereket, különféleképpen. Már az ókori görögök is foglalkoztak vele, majd Platón és tanítványa, Arisztotelész is alaposan körbejárták a témát. Dr. Hortai Rita, az Éltető Lélek Irodalmi Kör vezetője elmondta, hogy ő egy útnak éli meg az igazságot, majd a Pál apostol első levelét a korintusiakhoz, annak is 13. fejezetét, a szeretet himnuszát szavalta el a jelenlévőknek. Karszáné Szalánczi Beáta, az Egy Jó Dolog Egyesület vezetője a halvány lila gőzről, mint metaforikus kifejezésről beszélt. Arra világított rá, hogy hogyan és mikor használjuk a kifejezést. Majd emlékekről és az emlékek igazságáról beszélt, majd a szép és kellemes emlékekről és a kellemetlen emlékekről, a traumákat hozta szóba. Elmondta, hogy az emlékek nagyon meg tudnak kopni az évek alatt, de azok az emlékek maradnak meg szemléletesen, amihez tudunk valamilyen eseményt is kötni. De az is gyakori, hogy emlékeink változnak az idők folyamán, nagyon sok csak illúzió. Sokszor csak azért emlékszünk dolgokra, mert felidéztetik velünk. Majd Szalánczi Beátától azt is megtudtuk, hogy a szerelem lila köde csak másfél évig tart. A lila kövekről és kristályokról, Orosz Nóra vállalkozó, földrajz tanár és kristálykezelő beszélt. Ezt követően az ametiszt, mint tisztított ásvány jelentésébe avatta be a jelenlévőket. Szendrei Mihály, az Aranykorona Történelmi Étterem-Hotel és Látványpince tulajdonosa lila ételekről és a lilára színezett ételek divatjáról beszélt, és ilyen ételeket is tálalt fel a térben. De az este folyamán szóba kerültek a virágok, mint az orgona, anyák napja közeledtével és az ibolya, a tinta története, valamint a lila és a bíbor színek közötti árnyalatok is.