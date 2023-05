Egyrészt azoknak a kollégáknak, akik egyébként tapasztalt karos forgalomirányítási rutinnal rendelkeznek, nekik is fontos a gyakorlás, hiszen főként a nyári időszakban nagyon sok olyan rendezvénybiztosítási helyzet van, ahol ezeket a feladatokat a közlekedésrendészeti állománynak kell biztosítani.

Fontos a gyakorlás

Nekik is fontos, hogy gyakoroljanak, hogy az éles szituációban megfelelő minőséggel tudják ezt a feladatot végrehajtani. Emellett fontos az is, hogy azok a kollégák, akik nem régóta vannak a közlekedésrendészeti ágon, őket is egy olyan szintre fel tudják hozni, ami megfelelő éles helyzetben, tette hozzá a parancsnok. – Nem utolsó sorban a járművezetők szempontjából is fontosnak ítéljük meg, mert az a tapasztalatunk, hogy nem minden esetben ismerik a járművezetők a rendőri karjelzéseket - jelezte. Több helyszín is van ahol a feladatokat végre szokták hajtani. Az egyetemi kereszteződés azért különösen alkalmas, mert négyirányú a forgalom, kerékpárút, gyalogátkelőhely található, így a résztvevők a legtöbb közlekedési szituációval találkoznak. A forgalom ottjártunkkor közepes erősségű volt: ez kell a gyakorláshoz. Egyébként a profi irányítás fel is gyorsíthatja az áthaladást adott esetben, hiszen a tényleges forgalmi helyzethez alkalmazkodik, tudtuk meg. – A gyakorlást havonta két alkalommal tervezik változó helyszínekkel. Szeptemberben tartanak egy megyei karos forgalomirányítási verseny, amire ez a gyakorlás szintén jó felkészülést biztosít, aki ott győz, az az országos megméretésen vehet részt. Több kolléga jutott már el eddig a szintig, és van aki győzni is tudott – tájékoztatott a parancsnok.