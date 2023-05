Indul a nyaralószezon, az előszezon már májusban elkezdődött a tengerparti üdülőhelyeken, azonban a belföldi turizmus megindulása inkább csak az iskolai szünet kezdetével, június közepétől várható jellemzően hazánkban. Az árak jelentős emelkedése miatt a legtöbb családban alapos mérlegelést igényel, hogy merre induljanak és mennyi időt töltsenek az adott nyaralóhelyen.

Egy fix balatoni hét

Minden évben elmennek Siófokra, ugyanabba a szállodába és ugyanabban az időpontban egy hétre. Ennek oka az, hogy kislánya négy évvel ezelőtt összebarátkozott egy osztrák kislánnyal és egyszer egy évben itt találkozhatnak egymással újra – mondta Molnár Ágnes, a Miskolc Steelleaders vezetőedzője. Hozzátette: ez ugyan nem pénztárcabarát megoldás, mert már eddig sem volt olcsó nyaralás, idén pedig várhatóan legalább ötven százalékkal lesz drágább, mint volt, de ebben az esetben nem ez a szempont, hanem a gyermek boldogsága.

Nyaralás most csak ez az egy hét lesz a családdal, a nyár többi részében a kislánya táborban lesz, illetve ők is táboroztatnak – jegyezte meg Ágnes. Azért egy-két napos belföldi kirándulásokat terveznek majd. Külföldre az őszi szünetben készülnek néhány napra. Ez tulajdonképpen egy elmaradt párizsi városlátogatás és Disneyland-i kaland lesz, amelyet még 2020-ban szerettek volna megvalósítani, de a pandémia miatt nem volt rá lehetőség, így most kerül rá sor. Hosszabb kiruccanásra nem készülnek az évben, mert a szállások árai nagyon megdrágultak, így számít az is, hány éjszakát töltenek az adott helyen – emelte ki Ágnes.

Gyermekbarát szálloda

Korábban évente négy-öt alkalommal voltak néhány napos belföldi kiruccanásokon, tavaly már csak kétszer, idén pedig valószínűleg egyszer sikerül elmenniük – mondta Pongráczné Váradi Zsófia. Az biztosan a nyár közepén lesz, valószínűleg júliusban, mert a kisebbik lánya még bölcsis, a nagyobbik pedig iskolás, és ez az a hónap, amikor mindkét gyermek otthon lesz. Azért részesítik előnyben a belföldi nyaralást, mert a 3 évessel még nem vállalják a külföldi utazást. Ha már kicsit nagyobb lesz, akkor el szeretnének menni majd valamelyik közeli tengerpartra, de egyelőre csak is belföld jöhet szóba – hangsúlyozta az édesanya.

Az pedig gyermekbarát szállás mindenképpen. Előny, ha van medence, kinti játszótér és benti játszóház is, hogy bármilyen az időjárás, ne unatkozzanak a gyerekek. Egy kisgyermekes édesanyának az az igazi, ha legalább abban a néhány napban nem neki kell főzni és elpakolni a gyerekek után, ennyi pihenés kijár neki is – vélekedett Zsófia. Hozzáfűzte: három éjszakánál többet nem töltenek sehol, mert nekik az bőven elég.

Jó ajánlatokra vadászik

Olyan helyeket kedvelnek, ahol kevesebben vannak. A népszerű üdülőhelyeket, ahol tumultus van, inkább kerülik. Illetve kifejezetten hétköznapokra mennek, mert akkor szellősebb és többnyire olcsóbb is a legtöbb szálloda. Egészen jó ajánlatokat ki lehet így fogni, ezért most sem tervezték el előre az úti célt, majd előtte foglalnak valamit, amikor menni szeretnének – vélekedett az anyuka.