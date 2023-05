175 éves a Magyar Honvédség. A miskolci programokról Csetneky Attiláné hadnagy, Magyar Honvédség Katonai Igazgatási és Központi Nyilvántartó Parancsnokság 4. Hadkiegészítő és Toborzó Iroda beosztott tisztje beszélt portálunknak.

A magyar katona értéke

– Idén egy olyan évfordulót ünneplünk, amely a magyar nemzet számára rendkívül fontos – kezdte a hadnagy. Az akkori katonák bátorsága, önfeláldozása és elszántsága olyan erények, amelyekre mindmáig büszkék lehetünk – emelte ki Csetneky Attiláné. Azóta a világ változott, köztük a katonák feladatai is. Egy valami viszont állandó maradt, a Magyar Honvédség mindig is a hazáért, a nemzetért, a béke és a biztonság megőrzéséért dolgozott – hangsúlyozta a Miskolci Toborzó Iroda beosztott tisztje. Az elmúlt időszakban a Magyar Honvédség modernizálódott, fejlesztette felszerelését, és számos nemzetközi misszióban vett részt. – A katonáink a nemzetközi közösség előtt is bizonyították, hogy a magyar katonák nemcsak bátrak, hanem kiválóan képzettek és felkészültek. Én és minden bajtársam büszkék vagyunk arra, hogy a Magyar Honvédség tagjai lehetünk” – mondta.

Csetneky Attiláné

Nagyon sokan vállalták a kihívást

A Magyar Honvédség az évfordulóhoz kapcsolódva hirdette meg az április 7-éig tartó 175 kilométeres futását is. A kihívás időtartama alatt nagyon sokan vállalták a katonák közül, hogy egyedül, vagy legfeljebb négytagú csapatban lefutják a távot, de voltak, akik leevezték, vagy leúszták, de olyanok is voltak, akik 175 kilogramm kinyomásával tisztelegtek a 175 éves honvédség előtt. De nem csak egyenruhások, hanem számos civil is kihívást látott a táv teljesítésében és csatlakozott a 175 kilométer megtételéhez. Vármegyénkből kettő, 4 fős csapat állt fel, hogy ilyen módon is vigyék a térség jó hírét.

Középiskolásokat is bevonnak

A hadisírkutatás és gondozás egy rendkívül tiszteletteljes feladata a Toborzó Irodáknak.

– Azok, akik egykor az életüket áldozták, méltó tiszteletet és megbecsülést érdemelnek. Az emlékezés, a tisztelet és az öröklét így biztosított, és a Magyar Honvédség kötelessége, hogy a hadisírokat megőrizze, gondozza és tiszteletét időről időre lerója – mondta a hadnagy. – Idén a hősök napjához kapcsolódóan, amelyet május végén ünneplünk, Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében 5 nap alatt 175 hadisírt gondozunk és rójuk le tiszteletünket - tette hozzá.

Ebbe a munkába bevonják az Iskolai Közösségi Szolgálat keretein belül tevékenykedő középiskolás diákokat is, a tartalékos katonai szolgálatot vállaló katonák mellett.

– A hadisírok gondozása nemcsak a múlt tiszteletének kifejezése, hanem az elkövetkező generációk számára is fontos üzenetet hordoz. A történelem emlékeztet bennünket arra, hogy azok az emberek, akik az életüket áldozták a hazáért, példát mutatnak arra, hogy az önfeláldozás, a bátorság és az elszántság mindig az emberi értékek legfontosabb elemei maradnak – hangsúlyozta Csetneky Attiláné.