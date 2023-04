Most kiderült, hogy bármennyire is szűkös a költségvetés, a Miskolc Holding Zrt. saját erejéből valósította meg a beruházást. Azt is megtudtuk, hogy a kivitelezést három miskolci cég végezte – a Bordásrolo Kft., az Adamit Bt. és a 4G-Tech Kft. –, amelyeket nyílt közbeszerzési eljárások keretében választott ki a vállalat. Válaszukban megismételték a Dukai Zoltán, a vállalat vezérigazgatójának nyílt levelében korábban írottakat, miszerint az üdülőt a Miskolc Holding Zrt. és a vállalat egyszemélyes tulajdonában lévő társaságok (ami kilenc tagvállalatot jelent – a szerk.) munkavállalói vehetik igénybe.

Korábban egyébként egy holdingos dolgozó név nélkül a Hír TV stábjának cáfolta Dukai Zoltán azon kijelentését, miszerint minden holdingos dolgozó igénybe veheti az üdülő szolgáltatásait. Mint mondta: „a kétkezi munkás be sem jut oda”. Arra is kitértek, hogy céges rendezvények, workshopok, értekezletek megtartására is szokták használni az üdülőt, valamint hogy a foglalás online felületen történik, a Miskolc Holding Zrt. Üdülési-üdültetési Szabályzata alapján, az igényeket a beérkezésük sorrendjében fogadják el. Azt is részletezik, hogy a városvezetés tagjai a Miskolc Holding Zrt. által szervezett rendezvényen, értekezleteken történő részvételük alkalmával tartózkodnak az üdülőben.