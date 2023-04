A vakvezető kutyák képzésének támogatására jótékonysági gyűjtési akció és vakvezető kutyashow lesz április 29-én szombaton a Szentpéteri kapui Tesco/ Fressnapf üzleténél az Első Miskolci Lions Klub és a miskolci Baráthegyi Vakvezető Kutya Iskola szervezésében. A reggel 10-től délután 2-ig tartó akció elsősorban a vakvezető és mentő kutyák miskolci képzésének. támogatására szolgál. Tavaly több mint félmillió forint értékben gyűltek össze adományok. A program során az arra járó érdeklődők kipróbálhatják majd, hogy milyen lefedett szemmel vakvezető kutyával közlekedni, és találkozhatunk a legjobb vakvezetőkkel is.

Emellett látássérült önkéntesek megmutatják a Braille- írást. az akcióra most nemcsak a Vakvezető Kutyák világnapja, hanem az is aktualitást ad, hogy a törökországi földrengésnél is közreműködtek a szakemberek és a kutyák. Az adományozók a bolt bejáratánál adhatják le adományaikat. elsősorban száraztápot, jutifalatokat, rágókákat, labrador méretes pórázokat. Tavaly több mint félmillió forint értékben gyűlt adomány.