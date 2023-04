„Volt még nyuszisimogató is, ezzel is azt szerettük volna népszerűsíteni, hogy az emberek ne vegyenek élő állatot, hogy esetlegesen később utcára kerüljenek” – hangsúlyozta. A MÁSA továbbra is vár minden adományt, de legfőképpen száraz- és nedves kutyatápot, plédeket és takarókat, valamint higiéniai eszközöket.

Videós tartalmaink továbbra is megtalálhatóak a YouTube csatornánkon.