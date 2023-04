Az első bevásárlóközpont megnyitása óta számos üzlet létesült, ebbe a sorozatba illeszkedik a mostani beruházás is – mondta. Megjegyezte: ezúttal is mintegy negyven új munkahely jött létre, ráadásul a multinacionális cégek kínálatának Sátoraljaújhelyen és a város körülbelül 50 kilométeres vonzáskörzetében is jelentős vásárlóköre van. Nekik korábban 80-100 kilométert kellett megtenniük a legközelebbi vármegyei székhelyekre azért, hogy eljussanak azokba az üzletekbe, amelyek most már helyben is megtalálhatók – sorolta a polgármester. Ez a helyzet többszörös megtakarítást jelent a vásárlóknak, hiszen az állandó akciók mellett kevesebb üzemanyagra is van szükség az eljutáshoz – emelte ki a polgármester.

Van vásárlóerő

Dr. Hörcsik Richárd, a térség országgyűlési képviselője arról beszélt, hogy a beruházást magyar cégcsoport bonyolította le, ami – ahogyan fogalmazott – azt mutatja: „a magyar tőke, köszöni szépen, jól van”. Egyben bizonyítja azt is, hogy a hazai tulajdonú vállalkozások életképesek és teret tudnak maguknak nyerni a kereskedelemben is, ahol 1990 után jobbára a külföldi befektetések domináltak. Az új üzletközpont megnyitása – amelynek helyszínválasztásában javaslattevőként maga is szerepet vállalt - a honatya szerint nyilvánvalóvá teszi azt is, hogy a zempléni térségben van vásárlóerő, köszönhetően a kormány családpolitikájának, valamint a munkahelyteremtő beruházásoknak. Hozzátette: a határ közelsége miatt a szlovákiai vásárlók szintén profitálhatnak a bővülő kínálatból.

Kecskés Csaba, a beruházást lebonyolító EUK Cégcsoport tulajdonosa tudósítónknak elmondta: amikor helyet kerestek a beruházásnak, a tanácsadóival együtt - több helyszínt is megfontolva - Sátoraljaújhely adottságait, infrastrukturális környezetét találták a legalkalmasabbnak, ezért épült meg a város határában végül a kétezer négyzetméter alapterületű komplexum. Az épületbe egy külső cég közvetítette a bérlőket, de tájékoztatásuk szerint nem volt nehéz olyan cégeket találni, amelyek végül üzletet nyitottak Újhely határában – közölte a cégtulajdonos. A beruházás nyomán három új, multinacionális hátterű üzlet nyílt Sátoraljaújhelyen.