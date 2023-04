A magyar állam még soha nem épített iskolát Tolcsván, a most átadott épületegyüttes az első olyan oktatási intézmény, amelyet nem valamelyik egyházi felekezet hozott létre – mondta el Csoma Ernő polgármester az új iskola avatásán. Hozzátette: végre 21. századi körülmények között tanulhatnak a helyi, valamint a környékbeli településekről hozzájuk járó gyerekek.

Hajnal Gabriella, a Klebelsberg Központ igazgatója arról beszélt, hogy örömteli időszakban vezetheti a központot, amikor is 63 milliárd forintból 119 projekt megvalósítását tűzhették ki célul maguk elé. Az elmúlt időszakban mindannyian azon dolgoztak, hogy ezek be is fejeződjenek, amihez eddig az eredeti összegen túl további 25 milliárd forintot kellett hozzátenni az árak növekedése miatt - közölte. Kiemelte: a jelenleg futó projektidőszak végéig, vagyis augusztus 31-ig még néhány megújult, vagy újonnan épített épületet át kell adniuk. Megjegyezte: a Sárospataki Tankerületi Központ kiválóan használta ki a fejlesztési lehetőségeket, eddig összesen 2,2 milliárd forintot költhettek infrastruktúra fejlesztésre, és további 600 milliót arra, hogy ezeket oktatási tartalommal is meg tudják tölteni.

Elhagyják a kastélyt

Dr. Hörcsik Richárd, a térség országgyűlési képviselője emlékeztetett rá, hogy körülbelül nyolc éve hangzott el először az az ígéret, hogy Tolcsván új iskolaépület épülhet a felső tagozatosok számára. Azóta rengeteg egyeztetés, újratervezés kövezte azt az utat, amely végül elvezetett az átadás napjához. Hangsúlyozta: a mai kor kihívásai elengedhetetlenné teszik azt, hogy egy diák már általános iskolás korában megkapja azokat a lehetőségeket, amelyekre későbbi élete során építhet, ehhez pedig egy jól felszerelt iskola szükséges. A tolcsvai iskola immár egy olyan hely, ahol jó tanulni és jó tanítani – mondta.

Dr. Hörcsik Richárd is beszédet mondott

Fotós: BSZA

Szabó Zoltán, a Tolcsvai Általános Iskola intézményvezetője a beruházás előzményeit és részleteit ismertetve kifejtette: a második világháború előtt különböző felekezeti iskolákban zajlott az oktatás Tolcsván, majd 1948-tól a Szirmay-Waldbott-kastélyba költözött az állami iskola, ott tanulhattak a gyerekek mostanáig. A kastély egy részét néhány éve felújítás után látogatóközponttá alakította az önkormányzat, így már csak az épületegyüttes kisebb részét használhatták tovább, amiben a felső tagozat működött. Hozzáfűzte: reméli, kiköltözésük után a kastélyfejlesztés is tovább folytatódhat. Az elmúlt 10 évben elvégzett fejlesztéseknek köszönhetően az oktatási feltételek sokat javultak, a gyerekek nagyon szép versenyeredményeket is hoztak, csupán a testnevelés órák megtartása ütközött mindig nehézségekbe – jegyezte meg az intézményvezető.

Az átadott intézmény

Fotós: BSZA

Az új iskolaépületben létrehozott hatalmas tornaterem immár lehetőséget ad erre is – mondta. Az intézményvezető emlékeztetett rá, hogy az 950 négyzetméter alapterületű épület alapkövét 2019. március 15-én rakták le. A beruházás tantermeket, kiszolgálóhelyiségeket, vizesblokkokat és a már említett nagy méretű tornatermet foglalta magába, amit 110 tanuló vehet birtokba. Mint közölte, a beruházás 763 millió forintba került, további 25,5 millió forintot pedig taneszközök fejlesztésére is fordíthattak. 2018 óta a tolcsvai gyerekeken kívül Háromhuta, Komlóska és Erdőhorváti diákjai is Tolcsvára járnak iskolába – közölte Szabó Zoltán. Utalt rá:

Iskolájuk idén 75 éves, az új épülettől szebb születésnapi ajándékot nem is kaphattak volna.

Fejlesztések sorozata

Donkó József, a Sárospataki Tankerületi Központ igazgatója beszédében kiemelte: az utóbbi években számos iskolát újítottak fel és bővítettek a tankerületben. Példaként említette Pálházát és Cigándot. Mint mondta, Füzéren a vége felé tart a beruházás, míg Pácin esetében a közbeszerzés zajlik éppen. Mindezek mellett 12 iskolában alakítottak ki sportudvart és játszóteret, valamint ugyanennyi intézmény udvarát látták el szilárd burkolattal. Friss hírként közölte, hogy a központ 231 millió forintot nyert arra, hogy hét iskola teljes elektromos hálózatát kicseréljék. Az igazgató köszönetet mondott az új tolcsvai iskolaépület tervezőjének, az Ybl-díjas Salamin Ferencnek, aki több közintézményt, borászatot és neves épületet jegyez Tokaj-Hegyalján.