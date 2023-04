Hétfőn délelőtt számolt be a „Lehoczki László Official” Facebook oldalon Lehocki László felesége, hogy három napra átveszi férje közösségi oldalát. Az ok az, hogy a speciális mentős a török állam meghívására Törökországba utazott Dr. Jackovics Péter tűzoltó ezredessel, a HUNOR Mentőszervezet parancsnokával. Természetesen, a török állami vezetőség kérésére, Hope is utazik – tudtuk meg.

Kedden, az Ankarai Elnöki Palotában lesz egy nagyszabású ünnepség, ahol Törökország elnöke fogja kitüntetni őket, Hope-ot is a földrengés túlélőinek és áldozatainak felkutatásában végzett kiemelkedő tevékenységük elismeréséül. Óriási megtiszteltetés ez – olvasható a bejegyzésben.

Lehoczki Bea azt is hozzáteszi: igyekszik mindenről beszámolni, ami ezekben a napokban történik és amint tud friss fejleményt, azonnal közli.