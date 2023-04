Több képből álló fotósorozattal számolt be Facebook oldalán Szunyogh László főépítész arról, hogy éjjel beemelték a tizenhat tonnás salaküstöt leendő helyére, az Újgyőri főtérre. Mint többször is írtuk: város napján, azaz május 11-én adják át a kohász emlékművet, amely Kraitz Gusztáv, Svédországban élő képzőművész munkája. Alapja a három méter magas és tizenhat tonnás salaküst, ezt emelték be éjszaka hatalmas daruval a helyére.

Levegőben a hatalmas üst

Ebbe tervezik a világítást, amely kétóránként „bekapcsolna” esténként, olyan lenne, mintha tűz égne benne: a hajdanvolt kohászatnak, vasgyárnak állítana emléket. „Nincs Miskolcon olyan család, aki ne lenne érintett, biztos, hogy valamely családtagjuk vagy közeli ismerősük dolgozott annak idején a kohászatban. Ezért is fontos, hogy az utókor is emlékezzen arra az időszakra” – ezek voltak a városháza támogató szavai még 2017-ben. Az emlékművet a szobrász ajándékozta Miskolcnak, de felállítása kissé elhúzódott főként a pandémia, és bizonyos technikai nehézségek miatt.

Most úgy tűnik, hogy a városnapi ünnepségsorozat részeként (május 11.) fel tudják avatni a szobrot, és az immár 96 éves alkotó is részt vesz az átadó ünnepségen.

Szunyogh László több bejegyzésben követte nyomon a történteket hivatalos Facebook oldalán, íme az egyik bejegyzés: