– Azonban Miskolc erős oktatási alapokon nyugszik, kiváló egyetemmel rendelkezik, sőt van egy miskolci DNS-ünk, az ipari DNS – fogalmazott az alpolgármester, utalva a korábban a városban működő nagy, nehézipari gyárakra.

Kihívások

Bókay Márton, a Gazdaságfejlesztési Minisztérium helyettes államtitkára hazánk gazdasági kilátásairól beszélt, de kitért az európai és a világ gazdaságára is.

Jelezte: 2022-ben egész Európában jelentősen megugrottak az energiaszámlák, ami óriási kihívás elé állította az országokat. – A jelenlegi hangulatindexen ugyan egy kis optimizmus látszik ennek kapcsán, de szkeptikus vagyok, hogy ez tartós lesz-e. Ugyanis a rendelkezésre álló számok és adatok alapján nem indokolt a teljes derűlátás. Magyarországot több kihívás előtt is áll 2023-ban. Ezek közül a legsúlyosabb a szomszédunkban jelenlévő geopolitikai feszültség. Bár vannak állami mentőprogramok, amelyekkel a kormány igyekszik támogatni a cégeket, hogy minél kisebb veszteséget szenvedjen el a magyar gazdaság. A kormány elkötelezett a 1,5 százalékos gazdasági növekedés mellett. Az infláció a második negyedévtől indul csökkenésnek, az év végére várhatóan egy számjegyű tartományban mehet vissza – mutatott rá a helyettes államtitkár.

Kiss László, a BOKIK alelnöke a kamara tevékenységét mutatta be. Többek között elmondta, regisztrálták a vármegyében működő vállalkozásokat, amihez hasonló nem nagyon van az országban. Kiemelte az építőipari cégek regisztrálását, ami lehetőséget nyújt arra, hogy ha valamelyik befektető például gyárat szeretne építeni, akkor a kamara segítségével megbízható vállalkozást találhat.

– Borsod-Abaúj-Zemplénben 43 ezer 485 vállalkozás működik, közülük 1 ezer 648 önkéntes kamarai tag, melyek lényegesen nagyobb összeget fizetnek be évente a kötelező 5 ezer forintnál. Ezek a vállalkozások hisznek abban, hogy érdemes kamarai tagnak lenni, hiszen komoly érdekképviseletet biztosítunk a számukra – tette hozzá Kiss László.