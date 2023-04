1865-ben Ybl Miklós tervei alapján épült templom Perkupán, amelyet Szent István tiszteletére szenteltek. A közelmúltban az épület külseje és a plébánia újulhatott meg a településen. Április 22-én, szombaton Ternyák Csaba egri érsek áldotta meg a templomot, szentmise keretében. A főpásztor homíliájában egyebek mellett arról szólt: abban a bárkában vagyunk, amely hánykolódik a tengeren, és úgy vagyunk, mint az apostolok.

Ternyák Csaba tartott homíliát

Forrás: facebook/Riz Gábor

Ők is arra vártak, hogy Jézus beszálljon a bárkájukba. Rájuk sötétedett, erős szél fújt, és a tó háborgott, és Jézus még mindig nem volt velük, hallottuk az evangéliumban – fogalmazott az érsek. Olykor mi is megélhetjük ezt az élethelyzetet, amit az apostolok megéltek, hogy azt tapasztaljuk, mintha Jézus nem volna velünk. De aztán, hogy ha ezt a hiányt érezzük, akkor az apostolokhoz hasonlóan mi is megtapasztalhatjuk azt, hogy egyszer csak hirtelen, váratlanul Jézus megjelenik közöttünk a vízen járva és elveszi az ijedtségünket és a félelmünk egyszer csak hirtelen örömre változik – tette hozzá Ternyák Csaba az Egri Főegyházmegye beszámolója szerint.

Molnár Zoltán és Riz Gábor a szentmisén

Forrás: Facebook/Riz Gábor

A szentmisét jelen volt a térség országgyűlési képviselője, Riz Gábor és Perkupa polgármestere, Molnár Zoltán is. „Templomaink, egyházi közösségi épületeink fontos színterek mindennapjainkban, hiszen gyermekeink, unokáink is itt ismerhetik meg őseik hitét és erősíthetik meg együvé tartozásunkat a keresztény hitben, generációkon át” – írta az esemény kapcsán Riz Gábor a közösségi oldalán.

Videó a templomszentelésről: