Itt egy olyan beruházás zárult most le, ami nekünk miskolciaknak és idelátogató vendégeinknek egyaránt közel áll a szívünkhöz. A kisvasút a miskolci turizmus egyik emblematikus büszkesége, egyben a miskolci emberek identitástudatának meghatározó része. Akárhányszor szállunk is fel a járművekre, sosem tudunk betelni azzal a varázslatos élményvilággal, amiben a vonaton utazók részesülhetnek. Eközben újra és újra rabul ejt minket a Bükk csodálatos színűsége. Az erdő és meghatározott panorámája. Emiatt nem is lehetne jobb kezekben a vasút, mint magában az erdőben, illetve az azt kezelő erdészek kezében. Ők azok, akik úgy tudják megmutatni ezt a festői tájat, hogy közben vigyáznak is rá