"Idén sem hervadnak el a matyó lányok!" - írta ki közösségimédia-oldalára a térség országgyűlési képviselője, Tállai András. Fotókkal is dokumentálta, hogy saját maga is élteti a húsvéti hagyományt: kivette a részét a locsolásból. Bejegyzésében dicsérte a színpompás matyó népviseletet és a Matyó Húsvétot, amely idén is elvarázsolta a Mezőkövesdre látogatókat, "hiszen a népi táncegyüttesek műsorai mellett, a magyar tradíciókat felelevenítve, vödörrel is locsolták a lányokat" - tette hozzá.