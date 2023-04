Miskolcon tart a közeljövőben szeánszot Kiss Kató, a médiából is jól ismert jósnő, lélek- és halottlátó. Mint mondta, korábban 200-300 fő számára szervezett spirituális előadásokat – ezeken tombolahúzással választották ki azt, aki kérdezhetett – de ez nagyon megterhelő volt számára: most már csak a tíz fő körüli, kiscsoportos találkozásokat vállalja.

– Hallom a holt lelkek üzeneteit ezeken az alkalmakon, már ha ők is akarják – árulja el nekünk. – Nem idézek meg senkit, a léleknek kell jönnie, én magam nem is tudom, ki az, aki jön. A lényeg, hogy a szeánsz résztvevője elvárásmentesen érkezzen az alkalomra. Ne görcsöljön, csak sodródjon az eseményekkel, hogy megtörténhessen a csoda. Mert olyan infók derülnek ki, amit csak ő és az eltávozott lélek tudhat.

Holttest a Dunában

Honnan tudhatja a résztvevő, hogy hozzá érkezett a lélek? – kérdezzük.

– Kirajzolódik a képe. Szürke sapkás idős úr fogja a vállát például makkos cipőben. Nem én, hanem ő fogja felismerni. Ha nem, sorolom tovább, amit a lélek közvetít. Egy tőle kapott kisállatról, egy dallamról, nótáról, ami kedves volt neki. Van, hogy utal egy fotóra, ahol az említett ruhát viseli. A vendég ezután hazamegy, keresi, majd meg is találja az említett fotót: sokszor kapok a szeánsz után ilyen telefont.

Kiss Kató



Kiss Kató meséli, hétéves korában érezte először, hogy más, mint a többi gyermek, kilógott a sorból. Magányos volt, nem voltak barátai, csak a kisállatokkal érezte jól magát. Nehéz volt, mondja, aztán 33 évesen tudatosodott benne, hogy milyen képességei vannak, akkor, amikor megtalált egy Dunába fulladt fiút.

A pontos történetet az akkori újságokban találjuk meg. Azt nyilatkozta a történtek után, hogy csak egy újsághír volt számára: eltűnt egy fiú, alig figyelt fel rá. Aztán halványan megjelent előtte egy magas, vékony, barna hajú, szemüveges fiú szelleme. Nem mozgott a szája, mégis hallotta a hangját. Azt ismételgette, hogy meg akar nyugodni, találja meg. Még a helyet is mutatta, hogy merre keressék élettelen testét félig a vízben, félig a parton. Nem hagyta nyugodni sem a gondolat, sem a lélek, így értesítette a rendőrséget, akik a megjelölt helyen megtalálták a holttestet. Az akkor – kilenc éve – történtek után vált ismerté Kató országszerte jósnőként, halottlátóként.

Három áramütés

– Azzal lehet összefüggésben, hogy épp nekem alakultak ki ilyen képességeim, hogy háromszor is megrázott az áram – meséli. Először hétévesként, onnantól érezte, mintha értené, hallaná az állatokat. Aztán 33 évesen, amikor a turmixgép rázta meg, akkor azt hitte, meghal. Ám magához tért, és azóta érzi, kapcsolatba szeretnének lépni vele a lelkek. A harmadik áramütés után az érzés még erősebbé vált.

Hogyan érzékeli, hogy a közelében van egy lélek? – firtatjuk. Mint válaszolja, mindig másképpen, attól függ, milyen erejű az energiája, hogy mikor halt meg. Van, hogy csak érzeteket sugall, van, amikor a hangját hallja, és van, hogy látja is.

Az utóbbi időben volt egy-két ismertebb ügye, amit felkapott a média. Amikor például felvette a kapcsolatot Berki Krisztián celebbel annak halála után, vagy amikor lélek jelenlétét érezte a balástyai rém házánál, és értesítette a rendőröket, hogy további holttest maradványait találják majd a házban.

– Ez utóbbiról kiderült, hogy állatok csontjait találták meg – jegyezzük meg.

– Ezt csak a média írta. Miért építettek volna bele a falba állati csontokat? – kérdez vissza. Elárulja viszont, hogy egyre többször, és egyre több rendőrség kéri a segítségét egy-egy bűnügy részmegoldásánál, és ő ezt hatalmas megtiszteltetésnek tartja. Megérzései 99 százalékban helytállóak.

Hiába próbál kikapcsolni

Megemlítjük, van egy amerikai krimisorozat, a Mentalista című, a főszereplő, Patrick Jane tanácsadóként segíti a rendőrséget a bűnügyek felderítésében. Sokan léleklátónak titulálják, ám ő azt sarlatánságnak tartja, valójában jó emberismeretének, empátiájának tulajdonítja a sikereit. Nem lehet, hogy valami ilyesmiről van szó? – kérdezzük. Kiss Kató elárulja, ismeri a sorozatot, de szerinte a képessége nem csak ennyi. A múltkoriban belement, hogy érdekes, gépi vizsgálatokat is végezzenek rajta, azaz ő is szeretné, hogy megfejtsék titkát. Amit egyébként áldásnak tart. Még akkor is, ha pihenni sem nagyon tud, hiába próbál kikapcsolni, bárhol, bármikor bejelentkezhet egy lélek, aki nem hagyja addig nyugodni, amíg nem figyel rá.

Kiss Kató végezetül meghívja e cikk íróját az említett szeánszra.

– Kíváncsi vagyok, de szkeptikus – fogadja el a meghívást.

– Az nem baj, nem kell hinni benne. Ne legyenek elvárásai, legyen nyitott, elég, ha tiszteljük egymást, aztán meglátja, mit tapasztal – válaszolja.

Elmegyünk, beszámolunk róla.