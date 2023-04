Nem örülnek a fedél nélkül élő embereket ellátó intézmények, hogy április elsejétől szünetel az országos hajléktalan étkeztetési program, mert az uniós támogatás kifutott. Különféle értesüléseket lehet olvasni, hogy mikor nyílik meg újra ez a lehetőség.

Ezzel most országos szinten naponta 4 ezer adag meleg étel tűnik el a rendszerből. A most bizonytalan időre szünetelő program 2017-ben indult 4 milliárd forintos uniós támogatásból, ami a ciklus végére 5 milliárdra nőtt.

Kiderült, bár vármegyénkben is hiányozni fog az egy tál meleg étel, de a rászorulók és fedél nélkül élők nem maradnak teljesen ennivaló nélkül.

Komoly gond

– Hozzánk eddig azok is bejöttek a meleg ebédért, akik valahol a város külterületén élnek, de nincs pénzük élelemre – mondta portálunknak Balajti Auguszta, a kazincbarcikai Éjjeli Menedékhely és Nappali Melegedő intézményegység-vezetője. – Munkanapokon 75 adagot kaptunk naponta krízis időszakban, tehát november 1-jétől április 30-áig, azon kívül pedig napi 60 adagot. Előcsomagolt készételt kell elképzelni, amit a mikróban melegítettünk meg az embereknek. Bőséges adagokat kaptak, a napi főétkezést biztosította. Szerencse, hogy szerződésben vagyunk az Élelmiszerbankkal, mert ők pékárut, tejtermékeket, zöldséget, gyümölcsöt és húskészítményeket hoznak az élelmiszermentő program keretében. Jelenleg az intézményünkben 50-55 hajléktalan emberről gondoskodunk, és 10-en voltak, akik kintről jártak be. Ők ezután bizonyára elmaradnak. Nagy gond, hogy nem kapjuk a meleg ételt, mert vannak olyan hajléktalanok is, akiknek semmilyen jövedelmük nincs, de akik az aktív korúak segélyét kapják, az is csak 22 ezer 800 forintot jelent, ami nagyon kevés. Van ugyan Kazincbarcikán népkonyha, ott ebédelhetnek az emberek, de az intézményünktől messze található, és a beteg, mozgássérült hajléktalanok nem tudnak oda elsétálni. Nálunk van konyha is, ott tudnának főzni, de ez nem jellemző. Csak 10-15 ember főz olykor magának, hiszen az alapanyagok megvásárlásához jövedelem is kell – sorolta Balajti Auguszta.

Vacsorára adták

A vármegye legnagyobb hajléktalanokat ellátó intézménye is elesett az előre csomagolt készételtől. Dubernné Dunaveczki Évától, a Magyar Vöröskereszt B.-A.-Z. Vármegyei Szervezete Hajléktalanokat Gondozó Központjának vezetőjétől megtudtuk, ők vacsorára adták az embereknek az uniós finanszírozású ételt. Azonban ezentúl sem lesznek bajban, mivel népkonyhát is működtetnek, így hétköznaponként tudnak osztani egy-egy tányér meleg ebédet. Ezt az állam és a Vöröskereszt finanszírozza. Az Élelmiszerbanktól is kapnak segítséget, így a hajléktalanok napi kétszeri étkezése megoldott. Hozzátette: az uniós finanszírozású ételre pályázni kellett. Ott lesz most probléma, ahol csak ez az egyetlen lehetőség volt.

Átsétálnak

Szintén Miskolcon működtet hajléktalanokat ellátó intézményt a Napfényt az Életnek Alapítvány. Végh András szakmai vezető elmondta, ők nem pályáztak az egy tál meleg ételre, tehát őket nem érinti annak szüneteltetése.

– A nappali melegedőben mindenki kaphat naponta egy szendvicset és egy pohár teát. Mivel a szomszédunkban van a Vöröskereszt népkonyhája, az emberek átsétálhatnak oda ebédelni. Két bentlakásos intézményünk van. Az átmeneti szállón nincs biztosítva étkezés, ott rászorultsági alapon juthatnak az emberek meleg ételhez vagy konzervhez, és főzni is tudnak maguknak. A rehabilitációs otthonunkban naponta egyszer biztosítunk félkész vagy készételeket. Ezt az alapítvány saját forrásból finanszírozza – tette hozzá a szakmai vezető.

Nem pályáztak a készételre Ózdon sem, így őket szintén nem érinti annak szüneteltetése. Jene Andrástól, a város Átmeneti Szállásának részlegvezetőjétől megtudtuk, az Élelmiszerbankkal van szerződésük, így nem maradnak élelem nélkül a hajléktalan emberek. Ha valakinek meleg ételre van szüksége, a szociális étkeztetést javasolják neki bár ezért fizetni kell valamennyit. A városban működik népkonyha is, de azt nem az önkormányzat működteti, tudtuk meg.