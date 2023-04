Múcsonyból érkezett egy sérült, fehér gólya a napokban a Mályi Madármentő Állomásra. Erősen vérzett, és a sérülései arra utaltak, hogy fészekharcban vett részt. A történtekről Lehoczky Krisztián, a madármentő állomás vezetője mesélt.

– Felkerült a közösségi oldalra egy múcsonyi poszt a vérző gólyáról. Majd hívtak minket telefonon, de végül nem mi mentünk el a sebesült madárért, hanem egy önkéntes kislány az anyukájával, akik Edelényben élnek. A gólyát átvettük, csupa vér volt a háta. Először felszabadítottuk a letapadt, alvadt vért, és akkor láttuk, hogy ott, ahol a két combcsont becsatlakozik a medencébe, két pici szúrt lyuk van. Nem lövés nyomai voltak, hanem egy másik gólya okozhatta, amelyik kinyitotta a csőrét, hogy két, éles sebet tudjon ejteni. Innen tudtuk, hogy fészekharc állhat a háttérben. A mentett gólya valószínűleg a földre zuhant a támadás következtében, mert a jobb vállában minden csont eltört. Elvittük a Hortobágyi Madárkórházba, és ott is maradt, mert a szárnya meglehetősen rosszul áll – sorolta Lehoczky Krisztián.

Csőrrel küzdenek

A fészekharcról pedig elmondta: tavasszal először a hímek érkeznek haza. Elkezdik tatarozni a fészküket, majd jönnek a tojók és a fiatal, valamint a pár nélküli hímek. Utóbbiak megpróbálnak elfoglalni egy fészket a tojóval együtt. A gólyáknál mindig a hím választ tojót és fészket. A betolakodó zuhanórepülésben száll rá a fészekre, és a két hím csőrrel szurkálja egymást. Van, amikor a tojó is beszáll a fészek védelméért vívott harcba. A támadás halálos is lehet. Ha a párban lévő hím meg tudja védeni a fészkét és a tojóját, akkor a betolakodónak mennie kell, ha nem, akkor a fészek tulajdonosa kénytelen távozni.

– Érdekesség, hogy ha a betolakodó már tojásokat vagy kisgólyákat is talál a fészekben, akkor azokat kidobálja, majd párosodik a tojóval, aki az új hím tojásait rakja le és költi ki. Azt nem tudni, hogy a múcsonyi gólya támadó volt-e vagy párban élő, tehát a fészkét védő, de elvileg Múcsonyban minden gólyapár megvan. A gólya egyébként tud fészket építeni, de minek fáradozna, ha elfoglalni is lehet. Ilyen viselkedést az embereknél is megfigyelhetünk– emlékeztetett Lehoczky Krisztián.