Az Európai Egyetemi Bajnoksághoz (EUC) kapcsolódó önkéntességről tartanak infodélutánt a Miskolci Egyetemen április 25-én, kedden. Erre elsősorban azért van szükség, mert az EUC-k szervezésében és lebonyolításában 150 fő önkéntes lelkes közreműködésével számolnak a szervezők.

Jó hangulatú, vidám esemény

A két miskolci EUC-ra 20 ország 40 felsőoktatási intézményéből mintegy 500 sportoló és kísérő érkezik, így egy viszonylag nagy sportesemény szervezésében számítanak az önkéntesek segítségére. Akik azon túl, hogy felelősségteljes feladatokat látnak el egy-egy szervezési területen, közvetítő szerepet is betöltenek a sportolók, edzők, bírók és a közönség között. Támogatják az egyes sporteseményeket, közreműködnek a nemzetközi versenyek kísérőprogramjaiban, és erősítik, hogy a Miskolcra és a Miskolci Egyetemre érkezők jó hangulatú, vidám sportesemény élményével távozzanak.

Nyolc területen

Az EUC önkéntes csapatához 8 területen: szállás és vendéglátás, akkreditáció, csapatkísérő, média, egészségügy, protokoll és kísérőrendezvények, utazás, valamint sport- és helyszínmenedzsment területen lehet csatlakozni, magyar állampolgárságú, 16 évnél idősebb középiskolásoknak, valamint egyetemistáknak. Előbbi esetében a miskolci középiskolások, középiskolás sportolók, 18 év feletti hallgatók esetében elsősorban a miskolci egyetemisták – lehet külföldi hallgató is – jelentkezését várják. Az önkéntesek júniusban képzési programon vesznek részt, a rendezvény ideje alatt étkezési lehetőséget, a nem miskolci lakosok számára szállást biztosítanak a szervezők, és persze minden önkéntes kap welcome-csomagot is, valamint a közösségi szolgálatot is igazolják számukra.

Jövőre is lesz lehetőség

Mindez jó belépő a jövőre Debrecennel közösen rendezett Európai Egyetemi Játékok önkéntes csapatába is, hiszen a szervezőknek az is céljuk, hogy összetartsák és bővítsék a csapatot: a ’24-es játékok megrendezéséhez már 1500 önkéntesre lesz szükség. Ugyanakkor a nagyszabású rendezvények lehetőséget adnak arra is, hogy a középiskolás diákok és a fiatalok megismerkedhessenek a Miskolci Egyetemmel és annak kiváló sportinfrastruktúrájával, amelyet egyetemi tanulmányaik alatt is használhatnak. Minderről bővebb tájékoztatást kaphatnak az érdeklődők április 25-én, kedden a Miskolci Egyetemen 16 és 17 órától a III. előadóban (A4 épület, földszint).