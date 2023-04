Aki szombaton a Föld Napján ellátogatott a Miskolci Állatkertbe játékos formában új dolgokat ismerhetett meg a BMH Nonprofit Kft. segítségével a szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatban. Miskolc önkormányzatának HungAIRy Ökomenedzser Irodája két helyszínen fogadta a látogatókat: a levegőminőség témájú sátornál a város PM monitoring hálózatával és a hozzá kapcsolódó https://pmmonitoring.hu/ honlappal ismerkedhettek meg a vendégek. A levegőminőségről szóló kérdőív kitöltéséért minden kitöltő ajándék tollat kapott jutalmul. A komposztálás témájú sátorban a komposztálás hasznosságát, folyamatát és a HungAIRy program keretében ingyenesen igényelhető komposztkeretet mutatták be az érdeklődőknek, emellett lehetőség nyílt komposztkeret igénylésre is. A gyerekeket játékokkal, gilisztabábokkal sőt giliszta futtató versennyel várták. A hétvégi látványetetések mellett a látogatók a Terrarisztokraták különleges terráriumi állataival is meg ismerkedhetnek, a gyerekek pedig kipróbálhattak néhány játékot újrahasznosított termékekből, valamint megismerkedhettek a hulladékcsökkentés néhány apró fortélyával is.

Aktív részvétel

Tamara és Gábor fiatal házasok, többek között a bolygó és a környezet megvédésének eszméje hozta őket össze és az a felelősségtudat, hogy a jövendő generáció – közte az ő gyermekeik – milyen körülményeket örököl. Ezért látogatják szívesen a hasonló rendezvényeket, és a hétköznapokban is sokat tesznek szűkebb környezetük védelme érdekében – tudtuk meg. Máté és Márk hat és négy évesek az egész családdal érkeztek Hatvanból a nagymamát meglátogatni Miskolcra. A programban szerepelt a régen látott Vadaspark felkeresése, a Föld napi programokról nem értesültek, de szívesen vették a hasznos infomációkat.