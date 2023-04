Sok a gond, a rongálás, a lopás az Avason, írta meghívójában Halász Ágnes, a történelmi Avas egyik pincéjének tulajdonosa: a több tucatnyi, elküldött levél fórumra invitált a saját pincéjébe. A pincetulajdonosokon túl meghívott önkormányzati képviselőket, a MIÖR-t, a hegygazdákat és még sok más embert, elmondása szerint vagy 300 levelet küldött ki.

Meglepően sokan jelentek meg a fórumon, alig fértek el a pincében. A sok pincetulajdonos és érdeklődő mellett az önkormányzatot a hegygazdák képviselték, jelen volt a Miskolci Önkormányzati Rendészet (MIÖR) két vezetője, láttunk a hallgatóság körében polgárőrt, korábbi rendőrségi vezetőt, és a terület önkormányzati képviselőjét, a fideszes dr. Nagy Ákost.

Félnek a hasonló sorstól

Halász Ágnes bevezetőjében ismertette a problémát. Mint mondta, nem szeretnék, ha a történelmi Avas a város más területeinek a sorsára jutna, utalván azon városrészekre, ahol illegális beköltözők miatt rohamosan romlott a közbiztonság, rendszeressé váltak a betörések, az emberek alig mernek kimenni az utcára. Félnek, ez a sors vár a történelmi Avasra is. A házigazda a jelenlévő hegygazdáknak - dr. Jacsó Pálnak és Magyar Lászlónak - intézte kérdéseit, miszerint kivethető-e valamilyen szankció a garázda, szabályt nem követő, jogcím nélkül a pincékben élőkkel szemben, és mi a teendő azzal, hogy felhalmozódott a szemét a történelmi Avas több területén, nagyrészt összefüggésben a pincékbe beköltőző családok életvitelével.

A hegygazdák - akiket Veres Pál polgármester nevezett ki két éve a terület élére, hogy egyfajta gazdaként segítsenek a problémák megoldásában - nem tudtak konkrét megoldást mutatni. A rendszeres takarítás, közös, szervezett szemétszedések csak ideig-óráig jelentenek segítséget. Ők úgy látják, hosszútávon az úgynevezett ingatlankataszter elkészítése lehet a megoldás, azaz felmérni, mely pincéknek ki a tulajdonosa. Erre a munkára felkérést kaptak az önkormányzattól, szerintük ez lépés lehet a tulajdoni viszonyok rendezéséhez, és a terület feltérképezéséhez.

Az más kérdés, hogy ennek fontosságával nem értettek többen egyet a hallgatóság köréből. Dobos László pincetulajdonos szerint többek között ő maga is elkezdte egyszer egy ilyen pincekataszter elkészítését, majd érdeklődés hiányában nem folytatta, de több építészt is megnevezett, akik készítettek ilyet. Később Cseh László, a Bűnmegelőzési Centrum Polgárőr Egyesület elnöke (a területnek sok évvel ezelőtt ő volt az önkormányzati képviselője) is elmondta, úgy tudja, korábban készült ilyen regiszter, érdemes volna azt elővenni.

Közös bejárást tartanak

A fórum résztvevőit jobban érdekelték a konkrét lépések. Dobos László például egy papírt vett elő, és ígérte, átadja a MIÖR képviselőnek: ez három család lakhelyének adatait tartalmazza, szerinte őket kellene felkeresni és ellenőrizni, az ő életvitelük miatt szaporodtak meg a rongálások, lopások, pincefeltörések, az illegális szemétfelhalmozás a környéken. Szeretnék, ha a valóban szemetelőket büntetnék meg, és ne azokat, akinek a kertjébe felhalmozták, bedobálták: ilyen is megtörtént.

Az avasi pincesor több száz pincéje között nagyon sok a romos - mindez a miskolci belváros közelében

Fotós: Bujdos Tibor

Lengyel Roland igazgatóhelyettes és Szabó Ferenc osztályvezető nyomatékosították, ők azért jöttek, hogy segítsenek. Hosszúra nyúló párbeszéd után arra az egyezségre jutottak a pincetulajdonosokkal, hogy közös bejárást tartanak velük a területen, intézkednek, amiben megvan a hatáskörük, feljelentést tesznek, és segítenek abban, hogy a helyiek kihez, hová fordulhatnak a problémáik további orvoslása érdekében. A közös bejárás időpontjában is megegyeztek. Szóba került a területre kihelyezendő térfigyelő-kamerák ügye is. A MIÖR képviselői elmondták, hogy az elmúlt napokban tíz olyan helyet jelöltek ki a területen, ahová kihelyezhetők a kamerák, és meghatározták azt a helyszínt is ahová a legelsőt érdemes lenne kihelyezni. Első körben két kamera kihelyezésére lesz lehetőség, ezek nem olcsók, egyenként 2 millió forintba kerülnek. Kérdésre, hogy leghamarabb mikor történhet konkrét lépés az ügyben, kiderült, ez nem olyan egyszerű - engedélyeztetések, a közgyűlés döntése - akár másfél-két év is eltelhet addig.

Hét lovas polgárőr

A pincetulajdonosok körében felmerült, hogy érdemes lenne összegyűjteni rá a pénzt, a rendészet szakemberei is úgy látják, ha bele tudnának szállni a helyiek a finanszírozásba, gyorsabban menne a kamerák kihelyezése.

Cseh László polgárőr kért szót, mint említette, segíteni jött. Mint mondta, hét lovas polgárőr járőrözik majd folyamatosan a történelmi Avas utcáin. Emellett arra kérte a pincetulajdonosokat, hogy pincesoronként néhányan lépjenek be a polgárőrségbe - belépési nyilatkozatokat is hozott magával - mert rendszeres járőrözéssel sokat tehetnének a biztonságuk érdekében.

Végül újra a házigazda, Halász Ágnes vette át a szót, aki elmondta, a fórumokat rendszeressé kívánják tenni, mert az a céljuk, hogy a pincesorok - amelyek abszolút közel vannak a belvároshoz, az övék például légvonalban 500 méterre van a polgármesteri hivataltól - újra felvirágozzanak, mint hajdanán az előző századforduló környékén. Ehhez pedig utat mutathatnak a hasonló párbeszédek. Ugyanakkor bízik benne, hogy a hasonló, későbbi fórumokra más illetékes hivatalok, döntéshozók is elfogadják majd a meghívást.