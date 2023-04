Hova menjünk a tavaszi szünetben kisgyerekkel? Erre Keczeliné Francsics Zita négy gyermekes édesanya próbált támpontokat adni a Borsod Online megkeresésére. Zitát sokan úgy ismerik Miskolcon, mint Maminbaba – hordozós latin fitness oktatót, de ebben az esetben a családjával közös kirándulások, természetjárások okán kértük ki a véleményét. Gyerekként is szerette a természetet járni a szüleivel és igyekszik tovább vinni a hagyományt mind a családjával, mind az anyukákkal, akik hozzá járnak Maminbabára – fejtette ki Zita. Hálásak lehetünk, hogy ilyen szép helyen élünk, hiszen rengeteg kiránduló hely és látnivaló akad itt Észak-Magyarországon – tette hozzá. A kedvünkért kiemelt pár helyszínt, amit kisgyerekkel is élmény meglátogatni.

Fák között

„Ha erdei sétára vágyunk, akkor azokat a helyeket ajánlom, ahol út közben forrást, pihenőt vagy akár játszóteret is érinthetünk. Ilyen úticél például a Lillafüred után lévő Garadna (kisvonat) végállomás, ahol megtalálható a Szövetség forrás és a Garadna Grund játszótér, melyet 2021 júliusában vehettek először használatba az örökmozgó gyerekek. Ha szeretnénk, Lillafüredről is indulhatunk végig sétálva a Pisztráng tanösvényen. De ha Lillafüreden maradnánk, akkor a Mária-sétányt és a Lillafüredi Sport- és Kalandpark játszóterét ajánlom. Vagy akár felülhetünk a libegőre is és az Oxigén sétaúton is gyönyörködhetünk a természetben, ráadásul játékos megállók várnak ránk az út során. Mivel játszóteres kirándulásokról van szó, így megemlíteném a méltán közismert Szalajka-völgyet is, ahova a Szilvásváradi kisvasút repít el minket.” - foglalta össze az édesanya.

Várnézőben

„Ha kulturális programot szeretnénk, akkor érdemes megnézni a környéken fellelhető várakat. Ajánlom a Regéci várat és a település központjában lévő látogatóközpontot is, ha pedig már ott vagyunk akkor mindenképp nézzük meg a húsvéti tojásfát és a körülötte lévő aranyos figurákat. A tojásfára mi magunk is vihetünk díszt. Nyugat felé pedig a Siroki várban kalandozhatunk. Ott most húsvéti tojáskereséssel is várják a kicsiket. De ha Miskolchoz kicsit közelebb szeretnénk várat nézni, akkor Boldogkő várában is részt vehetünk húsvéti kavalkádban, itt többek között jelmezes tárlatvezetéssel, párbaj-bemutatóval és interaktív fegyvertapogatóval várnak bennünket, valamint meghallgathatjuk a Hét tündér legendáját is.” - hívta fel a figyelmet Zita.

Kényelmes és biztonságos

Ha kicsikkel megyünk, főleg, ha 3 év alatti gyermekkel, akkor egy jó hordozó nagy segítség minden helyzetben. Folyadékot, harapnivalót és egy váltóruhát mindig érdemes bekészíteni a gyerekeknek. A többi egyéb nem olyan lényeges, hiszen maga a kirándulás biztos szórakozást nyújt kicsiknek nagyoknak egyaránt – hangsúlyozta a négy gyermekes anyuka.