Idei első palánta börzéjükre várják a kertbarátokat május 2-án, kedden, 16:30 és 18:30 közötti időszakban. Elsősorban zöldség palántáknak örülnének, de a bogyósok iránt is mindig van kereslet – közölték a szervezők. Akiknek ezekből egyelőre nincs saját fölöslege, azoktól azt kérik, hogy gyógy-, fűszer-, dísz-, vagy szobanövény szaporulattal érkezzenek cserére. De sütivel, gyümölccsel, vagy bármilyen kézműves termékkel is lehet viszonozni a palánta adók fáradozását. Még a magvetés ideje is tart, így a feliratozott (gyűjtési idő, hely, név) csomagocskákat is érdemes hozni, megosztani, ha már a felajánló számára fölösleges. A Zöld Kapcsolat Egyesület székhelyén,jó időben az udvaron, ha esik az eső, akkor az emeleti teremben lesz a börze. Bővebb információt az Öko Kertész Klub Facebook csoportjában találhatnak az érdeklődők.