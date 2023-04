A két önkormányzat polgármestere és a CYEB nevű cég már hónapokkal ezelőtt megkötötte együttműködési megállapodását az ingyenes LED izzók igényléséről. A programba előzetes regisztrációval jelentkezhettek a lakosok, melyben fogyasztási szokásaikat és rezsiköltségüket is felmérték.

Az idősek és internettel nem rendelkezők regisztrációját a hivatal dolgozói segítették, ahogyan a most érkezett izzók kiosztását is az önkormányzatok végzik. A LED fényforrásokkal nem csak energiát takarítanak meg a háztartások, de ezen villanykörték élettartama is lényegesen hosszabb a hagyományos izzókénál.