A szervezők ajánlója szerint a műsorban összeolvad a magyar kultúra és a rock’n’roll forradalom szeretete. ,,Így fér össze egy kalotaszegi hajnali Petőfi Sándor és Gérecz Attila verseivel éppúgy, mint Jimi Hendrix zenéjével. Alapvetően fúziós zenéjükben fontos szerepet tölt be a magyar népzene, a rhytm&blues, a funky, a reggae, a hip-hop és a groove elemek mellett. Rendkívül energikus produkciójuk mosolya bearanyozza a velük töltött tartalmas, információban és humorban gazdag estét", olvasható az esemény Facebook oldalán. Mint ahogy az is: a műsorukban elhangzó Petőfi-dalok lényegét talán Lackfi János költő fogalmazta meg a legpontosabban: „A Petőfi-ipar évtizedek óta szállítja a lakodalmassá szelídített nótákat. Most viszont hála Ferenczi Györgynek és társainak, itt dübörög az igazi, az irgalmatlan, a megalkuvást nem ismerő, bluesos-rockos, kőkemény Sándor. Magyartanárok, magyarok, tanárok és nem tanárok, figyelem!”