Közhely, de igaz: a dirigens is ember. Aki a napokban ünnepelte 21. születésnapját: Bujnóczki Bencét családjának tagjai és szerettei annak rendje és módja szerint felköszöntötték Garadnán és Encsen is. A két torta, amellyel megajándékozták, legalább négy kilót nyomott, de az is lehet, hogy elérte az ötöt. A kisebbik édesség egyenesen csodálatos volt: sötét mezbe öltöztették, zsebeket kapott, sípot tettek rá és persze az MLSZ jelvényét is felrakták, elvégre a tulaj hétről hétre a pályák közepén vezényel.

Az ünnepelt amúgy gőzerővel készül a civil életére: felvételizik a Debreceni Egyetem testnevelés-földrajz szakára és ha minden jól megy, akkor pár év múlva tanár úrnak fogják szólítani.