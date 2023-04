Dr. Pintér Sándor, Magyarország belügyminisztere kimagasló szolgálati tevékenysége elismeréséül a tűzoltóság napja alkalmából „Az év tűzoltója” miniszteri díjat adományozott, egyben jutalomban részesítette Csáti Szabolcs c. tű. törzsőrmestert, a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Miskolci Katasztrófavédelmi Kirendeltsége Miskolci Hivatásos Tűzoltó-parancsnokságának beosztott tűzoltóját, Domonkos Gábor László tű. századost, a Csongrád-Csanád Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szegedi Katasztrófavédelmi Kirendeltsége Szegedi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokságának rajparancsnokát, Szemők György c. tű. törzsőrmestert, a Pest Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Monori Katasztrófavédelmi Kirendeltség Dabasi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokságának gépjárművezetőjét. Illetve számos egyéb elismerést is átadtak az ünnepségen.