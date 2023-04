Március végén álltak forgalomba az új – az eddig megszokott szóló járműveknél kisebb midibuszok Miskolc közösségi közlekedésében, de használata közben számos problémát észleltek az utasok, melyeket a közösségi oldalon meg is osztottak egymással.

Szerkesztőségünkhöz is érkezett levél ezzel kapcsolatban. Olvasónk a következőket fogalmazza meg saját tapasztalatai alapján. „Miskolcon az Avas III. ütemben lakom. Felvállalva a korai kelést, így a korai munkába járást, hogy elkerüljem a zsúfolt tömegközlekedést, a 35-ös járattal utazom a Hősök teréig, majd sietve – szó szerint – a Földes Gimnázium oldalán megyek a Kazinczy utcai 11 -es járat megállójába. Olyan 3-4 perc alatt kell átérni, mert már érkezik is a Búza térről 6.40-kor induló 11-es járat. Hát ez legyen az én gondom, hogy sietve, jöhetnék egy 35-ös járattal hamarabb is, de inkább a III. ütemben lévő buszmegállóban várakozom és nem a Kazinczy u.-i megállóban, mivel eléggé elhanyagolt, sötét helyen van - írja olvasónk. A reggeli 11 -es járaton nincs gond, de hazafelé.... A Bábonyibércről induló 14.10 járatra szálltam fel, ami kisbusz, de a buszvezetőtől megtudtam, hogy ezen a szakaszon mindig ez a kisbusz jár. Felháborítónak tartom, hogy nem akadálymentes a busz – írja olvasónk. Majd azzal folytatta, hogy az első ajtónál 3 lépcső fellépő van, és legalább 30-40 centiméterre áll meg a busz a járda padkájától, mivel a busz ajtó kinyílásának annyi hely szükséges, a lépcső belépők nincsenek 30 centiméter szélesek, így az ember cipője csak ferdén fér fel, de közben az utolsó fellépőnél már mutatni kell a bérletet és ezek után már rögtön fordulni kell a busz utazóterében, egy teltebb testalkatú ember el sem fér az elfordulásnál, a busz utazó terében. Emellett a buszvezető mögött 5 darab kettes ülés van, a másik oldalon 5 darab egy ülés és ezután két lépcsőfokot le kell lépni a hátsó részbe. Kérdezem én, egy mozgó közlekedési jármű utasterébe, hogy lehet lépcsőt betenni – életveszélyes – írja olvasónk.

Majd saját esetét ismertetve írta, egyedüli felszálló voltam a megállóban, mivel nem volt álló utas, gondoltam könnyen hátra megyek, igen ám, de mikor a lépcsőn leléptem (menet közben ugye elindult a megállóból) és egy hirtelen fékezés következtében a lépcsőn ülve, fekve találtam magam. A buszvezető a tükörből észrevette mindezt és kérdezte, hogy nagyon megütöttem-e magam, miközben valahogy feltápászkodtam, mondtam, még nem érzem, mi történt velem – sajnos egy autó előzte és fékeznie kellett. Aztán a hátsó ajtónál utaztam, a leánykollégiumnál egy idős hölgy kerekes kiskocsijával akart felszállni az első ajtónál, mivel látta, hogy nem fog működni, elindult a hátsó ajtóhoz, de mivel mintegy 40 centiméterre volt a padkától a busz, így gond volt neki a felszállás ott is, én segítettem neki kinyúlva-beemelve a kiskocsiját és így tudott felszállni, sajnos a buszvezető nem jött hátra, pedig ott be van építve a padlóba az akadálymentes közlekedéshez lenyíló szerkezet – írja olvasónk.