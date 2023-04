Dr. Bakk Richárd miskolci rendőrkapitány a beszámolójában elmondta: A regisztrált bűncselekmények jó 16 százalékkal nőttek 2021-ről 2022-re. Előtte folyamatos csökkenés volt és a tavalyi emelkedés nem drámai. Főleg az ittas vezetés és a kábítószeres ügyekben nőtt a szám és ez a rendőrök felderítő munkáját dicséri. Nem azt jelenti, hogy itt több a drogos bűncselekmény, mint máshol, a rendőrök dolgoztak jobban. Ma már az is bűncselekmény, ha valaki el van tiltva a vezetéstől és mégis volán mögé ül. Törekszünk a nagy közterületi jelenlétre. Szeretnénk egyre jobb biztonságot garantálni a miskolciaknak. Fontos az eredményesség kérdése. Ez minősíti a rendőri munkát. Ebben nem romlott a miskolci rendőrök munkája. A közterületi bűncselekmények felderítésében csúcsot döntöttek a rendőrök. A prostitúció is komoly munka elé állítja a rend őreit Miskolcon. Tavaly 76 esetben indítottak eljárást. A közlekedési helyzet javuló pályán van, jók a mutatók, viszont több lett az ittas vezetők aránya.

Molnár Péter, KDNP frakcióvezető: Hagyománya van a térségünkben annak, hogy a rendőrség hatékony munkát végez. Nyilván a közbiztonsággal soha nem lehet elégedett a lakosság. Az eredményességhez is csak gratulálni lehet. A közterületi jelenlét jó, a rendőrség maximálisan arra törekszik, hogy ott legyen az utcán. Ez biztonságot adhat a lakosságnak.

Szilágyi Szabolcs, Velünk a Város: Valamennyi rablót elkapták Miskolcon a rendőrök. A közterületi bűnesetek felderítése is nagy hatékonyságú. Az ittas vezetők kiszűrése is nagyon hatékony. A közterületi jelenlét jó. A város a jövőben is minden támogatást megad a miskolci rendőröknek.

Bazin Levente, Velünk a Város: Fontos lenne, hogy újra legyenek kutyás rendőrök. A bűnmegelőzésben jól alkalmazhatóak. A polgárőrség szerepe is nagy a közbiztonság fenntartásában.

Pakusza Zoltán, A Mi Hazánk: A beszámoló a város közbiztonsági helyzetéről is szól. Egyre több az igény a közterületi kamerákra. Egyre több az iskolarendőr. A fiatalkorú bűnelkövetők száma növekedett. Ez rossz irány, rossz jövő. Javítani kellene a rendőrök bérviszonyait.

Barta Gábor, Fidesz: Szükség van képzett, kulturált rendőrségre a lakosság érdekében. Miskolcon jó a helyzet. Szorgalmazom a még hatékonyabb rendőri jelenlétet a közterületen.

Varga Andrea alpolgármester: Komoly prevenciós munka zajlik az iskolákban. Ebben is hatékony munkát végeznek a rendőrök.

Dr. Kovács László, KDNP: A bűncselekmények tavalyi számának emelkedése azért elgondolkodtató. Vannak olyan területei a városnak, ahol nem jó a közbiztonság.

Deák-Bárdos Mihály, Fidesz: Az eredmények önmagukról beszélnek. A rendőrség jól végzi a munkáját. A külterületeken még mindig nagy a probléma a közbiztonsággal. A külterületekre fordítsanak kiemelt figyelmet.

Szarka Dénes, Velünk a Város: Miskolc egy élhető város és ebben nagy szerepe van a rendőrségnek.

Pakusza Zoltán, A Mi Hazánk: A polgárőrök kapnak támogatást és működnek is.

Dr. Simon Gábor, Velünk a Város frakcióvezető: Megbecsülés érdemli a rendőröket. Az állomány legnagyobb része komolyan és lelkiismeretesen végzi a munkáját. Pedig az anyagi megbecsülés, a felszereltség nem mindig megfelelő. Előre jelezhető volt, hogy a járványidőszak által romlani fog a közbiztonság.

Bartha György, Velünk a Város: A Kiss Ernő utcán tavaly vezettek be sebességkorlátozást. Gyakori azóta a sebességmérés. Milyen hatékonysággal működik ez?

Bakk Richárd miskolci rendőrkapitány: Hatékony a Kiss Ernő utcai sebességmérő, azóta nem volt személyi sérüléssel járó baleset azon az úton. Nagyon előre törtek az internethez köthető bűncselekmények. Erre nagyon oda kell figyelnünk a jövőben.