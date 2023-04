Újabb mérföldkövéhez érkezett a Miskolci Részvételi Program: szombaton a harmadik Városi Estet rendezte meg Miskolc önkormányzata és a közreműködő civilek a városháza dísztermében. A téma a megyeszékhely közlekedése volt, a cél pedig az, hogy az állampolgárok fontos tényezők ismeretében alkothassanak véleményt a témában. Korábban már tartottak ilyen rendezvényt, akkor az egykori Diósgyőri Várfürdő, majd a Népkert lehetőségeit vitatták meg, most az eddigi legnagyobb volumenű témáról tudhattak meg többet a miskolciak: a város mindennemű közlekedéséről. A parkolás, a kerékpározás, vagy az alternatív és a tömegközlekedési módok mindennapos kérdései mindenkit érintenek, de a rendszert nehéz átlátni. A Miskolci Részvételi Program módszere most is ugyanazon az úton haladt, mint a korábbi példák esetén: megpróbálják aktivizálni a résztvevőket és bevonni őket az informálásukon keresztül.

Sikeres konzultációk

Varga Andrea Klára alpolgármester köszöntőjében az önkormányzat által korábban elfogadott Részvételi koncepció sikeréről beszélt többek között: széleskörű lakossági egyeztetés alapján hoznak meg a városfejlesztés szempontjából fontos stratégiai döntéseket, amelyek a jövőben meghatározzák a város életét. Badány Lajos alpolgármester a személy- és teherszállítás történetét tekintette át a közlekedés szempontjából. Megállapította: a lakosságszám csökkenése ellenére az autók száma lineárisan növekszik, mely a környezetterhelést fokozza, és a város élhetőségét teszi kérdésessé. Hangsúlyozta, szükség van egy fenntartható városi mobilitási terv elkészítésére, úgy hogy ne gátolja a gazdaság fejlődését, és az itt élőknek egészséges környezetet tudjon biztosítani.

Közlekedési problématérkép felvázolásával folytatta Szunyogh László, Miskolc főépítésze. A város közlekedése véleménye szerint rendben van – különösen Budapest vagy például Szeged közlekedésével összevetve - még akkor is, ha akadnak javítandó problémák.