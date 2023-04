Csöbör Katalin országgyűlési képviselő köszöntőjében felidézte: tavaly februárban jelentették be Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszterrel, hogy a mintaprojekt megvalósításához szükséges 200 millió forintos forrást a kormány biztosítja, amely összeg már tavaly megérkezett a közszolgáltató számlájára. ,,Az én mandátumom a forrás megszerzéséig terjedt, hiszen az engedélyeztetés és a mintaprojekt helyszíneinek kijelölése már a közszolgáltató és az önkormányzat közös feladata volt. Bízom benne, hogy a lakók hamar megkedvelik majd ezt az új szemétgyűjtési megoldást, és sokkal rendezettebb, tisztább lesz a környék ezeknek a tárolóknak köszönhetően. Ha a mintaprojekt beváltja a hozzá fűzött reményeket, akkor érdemes lesz, lenne, a város más területeire is kiterjeszteni ezt a gyűjtési formát. Én ahogyan eddig is, ezek után is mindent megteszek majd Miskolc további fejlődéséért" - hangsúlyozta a képviselő.

Alaptalanul riogatott Szilágyi Szabolcs A beruházást korábban Szilágyi Szabolcs, a Demokratikus Koalíció önkormányzati képviselője csak fideszes kampányígéretnek nevezte egy sajtótájékoztatón és azt is kijelentette, hogy az Avas városrészre sosem érkezik kormányzati támogatás. A kijelentése után a képviselőt a városháza is cáfolta, hiszen a beruházás már akkor is folyamatban volt, amikor a képviselő azt hangoztatta, hogy semmi nem valósul meg a földbe süllyesztett hulladéktárolókból.