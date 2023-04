Országos versenyt nyert Camara Zsolt, a Miskolci Egyetem Ferenczi Sándor Technikum végzős diákja. Egészségügyi ismeretekből bizonyította tudását az Ágazati és ágazaton belüli specializáció szakmai érettségi vizsgatárgyak versenyén (ÁSZÉV), de olyan kiválóan, hogy ő lett az első. Pedig a próbatétel nem volt könnyű, három fordulóban kellett helytállni.

– Az első forduló feladatait mindenki a saját iskolájában oldotta meg, a tesztet számítógépen kellett kitölteni. Ez nem volt nehéz – idézte fel Zsolt a sikerhez vezető utat. – A Ferencziből hatan indultunk egészségügyi ismeretek tantárgyból, ketten pedig szociális ismeretekből. Mindannyian továbbjutottunk a legjobb 50-be. Amikor ezt megtudtuk, még nagyobb lelkesedéssel kezdtünk készülni a következő fordulóra felkészítő tanárunkkal, Csizmárné Tóth Katalinnal. A második fordulót a Szemere Bertalan-technikumban rendezték. Bár előtte átvettük a négy év anyagát, de így is nehéznek találtam a feladatlapot. Pár héttel később azonban kiderült, hogy mindannyian bejutottunk az országos döntőbe. Ezt Szolnokon rendezték, és szóbeli forduló volt. A háromnapos verseny előtt egy nappal elutaztunk Szolnokra, így még volt lehetőségünk ismételni, gyakorolni. Minden vizsganapon más-más témakörből kellett számot adnunk a tudásunkról. Szerencsénk volt, mert azon a napon, amikor mi szóbeliztünk, a daganatokról és a szívről kellett beszélni. Fél óra felkészülési idő után mondtam el a zsűrinek mindazt, amit tudok. Csendben hallgatták, majd pontoztak. A végén nagyon jó értékelést kaptam tőlük, megdicsértek, hogy nagyon logikusan építettem fel a feleletemet. Megkérdezték, hogy hol szeretném folytatni a pályámat, és sok sikert kívántak hozzá. Amikor elmeséltem tanárnőnek, nagyon örült. Azt mondta, ritkán fordul elő, hogy ennyire megdicsérjék a feleletet és érdeklődjenek a diák tervei felöl. A szóbelin egyébként nem izgultam, az előző írásbelin sokkal inkább. A döntőn úgy éreztem, hogy magabiztos vagyok, jó élménnyel jöttem ki a felelet után. Arra gondoltam, hogy a 2. vagy 3. helyre odaérhetek, arra azonban nem számítottam, hogy megnyerem a versenyt. Hatalmas meglepetés volt! – fogalmazott Zsolt.

Tervek és álmok

Elárulta azt is, hogy most a technikumban mentőápolónak tanul, de szeretne mentőtiszt lenni, ezért felvételizett a Semmelweis Egyetemre. Tervei között szerepel az is, hogy diákoknak oktasson egészségügyi tárgyakat.

– Világéletemben szerettem a kihívásokat. Emiatt a sport is része a mindennapjaimnak, ami által egyfajta szemléletet kaphattam a nehéz helyzetek megoldására. Valamelyest az egészségügy is erről szól. Nehéz pálya, de rengeteg fejlődést és lehetőséget rejt. Ezért vonzott annyira. De azért is, mert a mindennapi emberi kapcsolatokról szól, és arról, hogy segíthetek másoknak. Ez remek érzés – fogalmazott Zsolt.