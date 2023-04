„Miért itt? – 101 szóban iskolámról” címmel első alkalommal hirdet pályázatot középiskolások számára a Miskolc utcáin lokálpatrióta közösség. A Miskolc utcáin digitális platformot 2020 őszén indították el a Szinva völgyében élő fiatalok. Az elmúlt két és fél évben több száz önálló, a város értékeit bemutató, a rendszerváltoztatás óta eltelt évtizedek sikereit és kudarcait feldolgozó bejegyzés született online felületeiken. A pályázatot azért írták ki, mert úgy érzik, a középiskolában szerzett tapasztalatok, élmények, ismeretek, barátságok meghatározók életünkben. Miskolc középfokú oktatási intézményei pedig nemcsak vármegyénkben számítanak nívós tudásközpontoknak, hanem sok esetben az ország legszínvonalasabb tanintézményei közé tartoznak, amelyre az egész város büszke lehet.

"Fontosnak tartjuk, hogy a miskolci közönség megismerhesse a diákok véleményét ezekről a középiskolákról, és betekintést nyerjünk az intézmény falain belül folyó diákéletbe, sportolási lehetőségekbe, a fiatalok lelki-szellemi fejlődését szolgáló programokba", írják. Mint fogalmaznak: felhívásuk kiemelt célja városunk diákéletének bemutatása, a miskolci identitás erősítése, az iskolák történetének felidézése, a diákok készségfejlesztése és gondolataik sokszínűségének bemutatása.

Többféle formában, műfajban

A közösség olyan pályamunkákat vár, amelyek a szélesebb városi közönség számára is közelebb hozzák a megyeszékhely tanintézményeit, bemutatják a diákélet szépségeit és nehézségeit, felhívják a figyelmet a középiskolák specifikus adottságaira, a fiatalok kreativitására, az elért tantárgyi-, szakmai-, vagy sporteredményekre. A diákok számára lehetőséget biztosítanak arra, hogy próza, vers, slam poetry, videós tartalom vagy képmontázs kategóriák közül választva egy adott témában, de legfeljebb 101 szóban bemutassák oktatási intézményüket. A pályamunkához egy, az oktatási intézményről – a külső homlokzatról vagy belső, emblematikus térről – készült fotót is mellékelni kell. A fénykép csupán az online közzétételhez szükséges, annak esztétikai, művészi minőségét a zsűri nem értékeli.

A felhívásra a miskolci középiskolák 10-11. évfolyamos tanulóinak jelentkezését várják. Egy középiskolából természetesen több diák is nyújthat be pályamunkát. A diákok alkotásuk beküldésével, nevük, tanintézményük és osztályuk feltüntetésével és a középiskoláról készült fotó mellékletével csatlakozhatnak a lokálpatrióta kezdeményezéshez. A jelentkezéseket kizárólag elektronikusan fogadják, nevezési díj nincs, a részvétel a diákok számára ingyenes.

A pályamunkák beküldésének határideje 2023. május 14. (vasárnap) 23 óra 59 perc, melyeket az [email protected] email címre várják.

A legjobbnak ítélt 5 alkotásról pár soros szakmai véleményt készít a zsűri, amelyet az alkotóknak kérésükre megküldünk. Az arra érdemesnek talált pályamunkákat a szerzőkkel egyeztetve közzéteszik a Miskolc utcáin online felületein (facebook oldal és honlap) és a Spanyolnátha interneten megjelenő művészeti folyóiratban.

A jelentkezők között kisorsolnak 5 darab páros színházjegyet, 2 páros belépőt a Helynekem valamelyik 2023. évi őszi programjára, illetve 5 kötetet Reiman Zoltán helytörténeti témájú művei közül.